شرطة دبي تؤكد حرصها على دعم المواهب الوطنية

المصدر: دبي- البيان

أكد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على دعم واحتضان المواهب الوطنية والتشجيع على الإبداع والعطاء، التزاماً بمبدأ المسؤولية المجتمعية، وغرس روح الفخر والولاء والانتماء للدولة، وتعزيز الهوية الوطنية لدى النشء والشباب.

جاء ذلك خلال تكريم اللواء العبيدلي لعدد من طلبة الجامعات المتدربين في الإدارة العامة للتميز والريادة، بحضور العقيد الدكتور صالح الحمراني، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة بالنيابة، ومديري الإدارات الفرعية وعدد من الضباط.

وأوضح اللواء العبيدلي، حرص شرطة دبي على جعل المؤسسة الأمنية قبلة للمتفوقين والمبدعين، من خلال تبني الأفكار الإبداعية والمشاريع المبتكرة من طلبة الجامعات، والاستفادة من قدراتهم في دعم مختلف القطاعات الشرطية، واستشراف المستقبل الأمني.

واطلع اللواء العبيدلي على عدد من المشاريع التي قدمها الطلبة أثناء فترة تدريبهم في الإدارة، ومن ضمنها مشروع «آلية سير مبادرات المجالس واللجان».