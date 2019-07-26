شرطة عجمان تنجز حملتها السنوية «أمن المنازل»

المصدر: عجمان- البيان

نفذت القيادة العامة لشرطة عجمان حملتها السنوية «أمن المنازل»، الهادفة إلى توعية المسافرين باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المنزل والممتلكات أثناء السفر، تعزيزاً للثقافة الأمنية بشأن خطورة ترك المنزل دون حماية كافية أو التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وذكر المقدم أحمد سعيد النعيمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، أن شرطة عجمان وضعت خطة توعوية شاملة لبث المواد التوعوية والإرشادية عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى توزيع منشورات توعوية على السكان في الإمارة، كما وضعت عدة تدابير أمنية لحماية المناطق السكنية للمراقبة عبر الكاميرات من خلال مشروع لحمايتكم ونشر دوريات أمان.

ونوه بأن الجهود التي تقوم بها الشرطة لا تعفي أصحاب المنازل من اتخاذ الإجراءات الوقائية لتأمين منازلهم قبل السفر، بل يجب التعاون لإنجاح أهداف هذه الحملة، مما يسهم في تعزيز الأمن والأمان والحماية للسكان.

وأوضح أن هناك بعض الممارسات التي تساعد ضعاف النفوس في تنفيذ جرائمهم أثناء عدم وجود سكان في المنزل، مثل إطفاء جميع الأنوار وترك السيارات في الخارج لفترة طويلة، ما يؤكد خلو المنزل من ساكنيه، لافتاً إلى أن هناك إجراءات لتجنب التعرض للسرقة كتشغيل بعض المصابيح ليلاً في المنزل أو استخدام الإضاءة الذكية، وتركيب كاميرات مراقبة، إضافة إلى ركن السيارات داخل المنازل أو في مواقف تخزين السيارات.