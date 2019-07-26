الشعفار يتفقد سير مقابلات الالتحاق بأكاديمية شرطة دبي

المصدر: دبي-البيان

تفقد الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، بحضور اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، سير العمل في لجنة المقابلات الشخصية للطلبة المرشحين للالتحاق بأكاديمية شرطة دبي ضمن الدفعة 31 لمرشحي الضباط من العنصر الرجالي، ودورة مرشحي الضباط للدورة الرابعة من العنصر النسائي، وذلك في نادي ضباط الشرطة بالقرهود.

واستمع الفريق الشعفار من اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الإدارة، رئيس لجنة المقابلات، بحضور العميد الدكتور صالح عبدالله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، نائب رئيــس اللجنة إلى شرح مُفصل حول آلية المقـــابلات مع الطــــلبة المرشحين، ومعـــايير الاختيار والاختبارات التي يخضع لها المتقدم .