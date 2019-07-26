شرطة دبي تصدر كُتيباً علمياً بعنوان «مستقبل العمل الشرطي في 2030»

المصدر: دبي - البيان

أصدر مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي كتيباً علمياً ذا أهمية بالغة الأثر بعنوان: «مستقبل العمل الشرطي في 2030»، لمؤلفه الدكتور محمد سعد الدين محمد، أحد الباحثين في المركز، في إدارة علوم المستقبل، ويطرح الكتيب بجزأيه تجربة مميزة في مجال استشراف المستقبل في العمل الأمني.

وقال العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف بن سلطان، مدير المركز، إن هذا العمل المهم جاء انطلاقاً من التوجهات السامية لإطلاق دولة الإمارات لاستراتيجية استشراف المستقبل، برؤية مستقبلية ومرونة ومبادرة استباقية ناجحة ومستدامة، كما أن الإصدار يأتي في إطار جهود القيادة العامة لشرطة دبي لتقديم أفضل الخدمات، وتطوير كفاءات العاملين بها، من خلال رسم الخطط المستقبلية والمشاريع الأمنية الشرطية التي تهتم بالابتكار واستشراف المستقبل، لتنسجم مع الخطة الاستراتيجية لشرطة دبي 2016 - 2021.

وأوضح العميد بن سلطان أن الكتيب تناول أهمية توفير الأمن والأمان التي تعد من الاحتياجات الرئيسية التي يطلبها أي مجتمع لتعزيز استقراراه وسلامته.