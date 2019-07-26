مواصلات الإمارات تنجز 4 مشاريع بنية تحتية

كشفت مواصلات الإمارات عن إنجاز 4 مشاريع تُعنى بتطوير البنية التحتية على مساحة تزيد عن 50 ألف متر مربع خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك في إطار دعم أنشطة وعمليات مواصلات الإمارات في قطاع النقل ومواكبة نمو أعمالها وفقاً لأعلى المعايير العالمية، والوصول إلى مستوى راقٍ من الخدمة يضمن راحة وسعادة المتعاملين والشركاء والموظفين.

وأشارت فريال توكّل المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المساندة بمواصلات الإمارات، إلى أن المشاريع المنفّذة تواكب رؤية المؤسسة «مواصلات متكاملة ونمو مستدام».

حيث تنسجم المشاريع مع مساعي التطوير التي تتبنّاها للارتقاء بالخدمات المقدمة وفق أعلى المعايير العالمية من خلال تنفيذ متطلبات المناطق التابعة لها بحسب الاحتياجات الحالية ومعدلات النمو المتوقعة مستقبلياً، علاوةً على تلبية الاحتياجات المتنامية لقاعدة المتعاملين، وتطوير الأداء وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية في المواقع القائمة.

وصرّحت المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المساندة: «أن المؤسسة أنجزت خلال النصف الأول من العام الحالي 4 مشاريع في مناطق مختلفة من الدولة منها:

أبوظبي، ومدينتا العين والظفرة، وعجمان، حيث تنوّعت بين إنشاء مبانٍ جديدة تدعم عمليات النقل والمواصلات والخدمات الفنية واللوجستية وتوسعة وصيانة عدد من المباني القائمة، بما في ذلك إنشاء مراكز إسعاد المتعاملين، وتوسعة وتطوير المباني الإدارية، وإنشاء مراكز الخدمات والصيانة في إمارتي أبوظبي وعجمان بحيث تحوي الورش الفنية 27 حارةً للصيانة والإصلاح، وإنشاء عدد 10 مغاسل للمركبات الثقيلة والخفيفة، وغيرها».

وأشارت توكّل إلى أنه استكمالاً لخطة المؤسسة المعتمدة في التوسع وتطوير البنى التحتية، فإنه من المزمع تنفيذ وإنجاز 11 مشروعاً حتى نهاية العام الحالي 2019، وذلك في خطوة لتعزيز خدمات المؤسسة المقدمة لمختلف متعامليها، والارتقاء بالجوانب التشغيلية، وترسيخ ثقافة الجودة والتميز من خلال تطوير المباني والمرافق ذات العلاقة بمنظومة الخدمات الإدارية والفنية. دبي - البيان