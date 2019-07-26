تعاون إماراتي- ياباني في القطاعات الزراعية والموارد السمكية

المصدر: دبي - البيان

بدأ معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، زيارة إلى دولة اليابان، لبحث وتعزيز سُبل التعاون والعمل المُشترك بين الجانبين.

ويتضمن جدول الزيارة عقد مجموعة من اللقاءات رفيعة المستوى مع الجهات المسؤولة عن القطاعات الزراعية والموارد السمكية وغيرها، والاطلاع على أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة المبتكرة للتطوير وتحقيق الاستدامة في هذه القطاعات.

زيارة

وشهد اليوم الأول للزيارة عقد 3 لقاءات ثنائية جمعت معالي الدكتور الزيودي مع ميتسوهيرو مياكوشي، وزير الدولة الياباني لشؤون المستهلك وسلامة الأغذية، ومع يوشياكي هارادا وزير البيئة في اليابان، وتاكاموري يوشيكاوا، وزير الزراعة والغابات والثروة السمكية.

كما ضم جدول أعمال اليوم الأول زيارتين ميدانيتين لمعالي الدكتور الزيودي وكلاً من صلاح عبدالله الريسي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والاحياء المائية بالوكالة، وشيماء شريف العيدروس مدير إدارة الشراكات والمشاريع الخاصة بالوكالة في الوزارة، وممثلي سفارة دولة الإمارات في اليابان إلى سوق الجملة المركزي في «تويوسو»، وشركة كيبون للأغذية المحدودة.

ومن المقرر أن يلتقي معالي الدكتور ثاني الزيودي، ومرافقوه من وزارة التغير المناخي والبيئة كلاً من كانيكي إيشيرو، نائب وزير البيئة، ويوريكو كويكي حاكم مدينة طوكيو، إلى جانب عدد من الزيارات الميدانية لشركة ميبول وشركة تايكيشا، وشركة سيكيشوي الكيميائية المحدودة، والمزرعة العمودية «سبريد»، ومعهد اقتصاديات الطاقة، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.