تسويق المنتجات الزراعية الوطنية في متاجر «كارفور»

المصدر: دبي - البيان

جددت وزارة التغير المناخي والبيئة وماجد الفطيم للتجزئة، والتي تدير «كارفور» في الإمارات، مذكرة التفاهم الموقعة بينهما والخاصة بتسويق المنتجات الزراعية الوطنية في كافة متاجر كارفور على مستوى الدولة للسنة الثالثة على التوالي.

ووقع تجديد المذكرة سلطان علوان، الوكيل المساعد لقطاع المناطق في وزارة التغير المناخي والبيئة، وفيليب بجييون، المدير الإقليمي لكارفور الإمارات لدى ماجد الفطيم للتجزئة. وبموجب الاتفاقية، تتولى ماجد الفطيم للتجزئة مهام تقييم معايير السلامة والنظافة لكافة الموردين المحليين لكارفور خاصة بالنسبة للمواد الغذائية قبل الموافقة الأخيرة لاختيار الموردين بشكل نهائي.

كما تلتزم كارفور باختيار الموردين من المزارعين المواطنين والبضائع التي سيتم عرضها في مراكز التسوق التابعة لها على مستوى الدولة، وتقوم بمراجعة الأعمال التجارية للموردين كل 6 أشهر، كما تقوم بتنظيم دورات للتدريب ورفع الوعي للموردين.

استدامة

وبهذه المناسبة، قال سلطان علوان:«إن تجديد المذكرة يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامته، والذي يمثل واحداً من أهم القضايا الاستراتيجية ذات الأولوية في الدولة، وضمن أهدافها الاستراتيجية لتحقيق استدامة القطاع الزراعي في الدولة وتحفيز المزارعين المواطنين وخلق مزيد من فرص العمل المتعلقة بالقطاع».

وأضاف:«تأتي مبادرات تسويق المنتجات الزراعية الإماراتية ضمن جهود الوزارة الداعمة لهذا القطاع والتي تشمل توجهات ومبادرات عدة منها تعزيز نظم الزراعة الحديثة، وتوفير المستلزمات الزراعية بأسعار مخفضة للمزارعين المواطنين».

ومن جانبه، قال فيليب بجييون:«نفتخر بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة للسنة الثالثة على التوالي كجزء من جهودنا المستمرة لدعم القطاع الزراعي في دولة الإمارات العربية المتحدة».