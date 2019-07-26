«إسعاف دبي» تعاملت مع 90 ألف بلاغ خلال 6 أشهر

المصدر: دبي - وائل نعيم

كشف خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لـ«البيان» عن أن المؤسسة تعاملت مع 90018 بلاغاً خلال النصف الأول من ٢٠١٩، تضمنت الاستجابة لـ 97638 مريضاً، تم التعامل معهم في موقع البلاغ نفسه أو أثناء نقلهم إلى المستشفى.

لافتاً إلى أن البلاغ الواحد الذي تتسلمه العمليات قد يتضمن أكثر من مريض. وأضاف:«استجابت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف إلى 5220 مريضاً من مرضى القلب وأسهمت في إنقاذهم خلال النصف الأول من العام الحالي».. لافتاً إلى أن مرضى القلب بلغت خلال الفترة نفسها من العام الماضي 4847 مريضاً.

هدف استراتيجي

وقال خليفة الدراي: «إنه بناءً على ملاحظة تزايد أعداد مرضى القلب بالدولة، وانطلاقاً من الهدف الاستراتيجي «نظام صحي بمعايير عالمية»، تم تنفيذ استراتيجية طويلة المدى للوقاية من المرض ورعاية المرضى الحاليين وحمايتهم من مخاطر أمراض القلب.

وذلك في إطار جهود الدولة الصحية كجزء من رؤية الإمارات 2021، وسجل معدل وفيات أمراض القلب والشرايين في الإمارات لغاية 25 يونيو الماضي 70.3 وفاة لكل 100 ألف من السكان، في حين أن المستهدف 71.75. وأشار إلى أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تحرص على أن تقدم خدمات إسعافية باحترافية واستدامة لضمان صحة وسلامة المتعاملين وإسعاد المجتمع من خلال كوادر بشرية مؤهلة ضمن بيئة محفزة للابتكار، بما يترجم رؤيتها في أن تكون خدماتها الإسعافية مبتكرة ورائدة عالمياً.