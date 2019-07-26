«سيارة السعادة» تزور كبار المواطنين وتنجز معاملات التمليك

المصدر: دبي- البيان

أطلقت وزارة تطوير البنية التحتية مبادرة «سيارة السعادة» التي تندرج ضمن المبادرة الرئيسية «يايين ولسعادتكم متعنين»، وذلك تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والسياسة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإيماناً من وزارة تطوير البنية التحتية بأهمية الاهتمام بفئة «كبار المواطنين».

وقامت الوزارة بزيارة كبار المواطنين المستوفين لشروط تمليك المساكن الحكومية في منازلهم، وإنجاز جميع معاملات التمليك لهم وبشكل فوري دون حاجتهم إلى تكبد عناء التنقل.

وأكدت المهندسة ابتسام محمد الغويص السويدي مديرة إدارة الإسكان: «إن مبادرة «يايين ولسعادتكم متعنين» التي أطلقتها وزارة تطوير البنية التحتية في مجمع الرقايب 2 بإمارة عجمان، بناء على توجيهات معالي الوزير الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، حققت المأمول منها، وحظيت باهتمام شريحة واسعة من مواطني الدولة.

حيث استلم خلال أيام المبادرة الـ 3 التي نظمتها الوزارة الأسبوع الماضي 240 مواطناً قرارات تملك مساكنهم في موقع الحدث بدلاً من انتظارهم 120 يوماً لتقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني.

ودعت المواطنين الذين لم يستفيدوا من المبادرة إلى التقدم للحصول على قرار تملكهم مسكنهم عبر تطبيق الوزارة الذكي «MOID»، أو من خلال الموقع الإلكتروني www.moid.gov.ae، لافتة إلى أن الوزارة طورت خدماتها بهدف توفر الجهد والوقت على متعامليها، وحرصاً منها على الارتقاء بمستوى الخدمات.

وقالت مديرة إدارة الإسكان: «نحرص في الوزارة على توفير خدمات لمختلف شرائح المجتمع، وفق أرقى المواصفات، وتذليل العقبات أمامهم، وإنجاز كل ما يحتاجونه بسهولة ويسر، الأمر الذي يحقق استراتيجية الوزارة في تحقيق أكبر قدر من السعادة والرضا عن الخدمات التي تقدمها، ما ينعكس بمجمله على دعم توجه الدولة بتبوؤ المركز الأول عالمياً في مؤشرات السعادة العالمية».

شروط

وأوضحت: «إن من شروط تسليم قرار تملك المسكن أن يسكن المواطن في مسكنه الحكومي لمدة عام كامل، وأن يحضر معه فاتورة كهرباء مسجلة باسمه، وبطاقة الهوية، فيما لفتت إلى أن الوزارة تقدم خدمة مجانية لمساعدة المواطنين من خلال الوصول إليهم لتسليمهم قرار تملك مساكنهم، وفقاً للإجراءات المعمول بها».

وقالت الغويص: «إن المبادرة اختصرت الفترة الزمنية للموافقة على تسليم قرار تملك المساكن الحكومية للمواطنين، لافتة إلى أن وزارة تطوير البنية التحتية تسعى من خلالها إلى إدخال السعادة في نفوس المواطنين خصوصاً كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وذلك بهدف تقليص إجراءاتهم واختصار الوقت المخصص للحصول على الخدمة».

إيجابية

أكدت المهندسة ابتسام محمد الغويص السويدي حرص وزارة تطوير البنية التحتية على دعم مفهوم السعادة والإيجابية وجودة الحياة بين أفراد المجتمع، من خلال إطلاق المبادرات ذات العلاقة ما يسهم في تحقيق الإنجازات التي تصب بمجملها في تحقيق رؤية الإمارات 2021 وتصدرها مؤشرات التنافسية العالمية.