«طرق دبي» تنظم ورشة «أمّن معلوماتك» لطلاب جامعة الفلاح

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ورشة تعريفية لطلاب كلية الاتصال الجماهيري بجامعة الفلاح في دبي، عن أمن المعلومات من خلال محور «أمّن معلوماتك»، وذلك في إطار تقديم أفضل خبرات هيئة الطرق والمواصلات عن «آلية مواجهة الهجمات الإلكترونية».

وقال خالد الحمادي، مدير إدارة الأمن والرقابة: «إن الورشة جاءت في إطار توعية فئة الطلاب الجامعيين بكيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية في مواجهة الاختراقات والهجمات الإلكترونية التي قد تصيب الأنظمة والبرامج التقنية، خاصة أن هذه الفئة الأكثر استخداماً لهذه الأنظمة والشبكات العنكبوتية وقنوات التواصل الاجتماعي من خلال استخدام الأجهزة الذكية ومواكبتهم المستمرة للتطورات التقنية، وذلك بحكم مسارهم الأكاديمي المتطور».

وأضاف: «إن الورشة سلّطت الضوء على برامج التجسس، والرسائل الاحتيالية والمُقرصنة، والابتزاز الإلكتروني وكيفية استدراج الضحايا، والمخاطر المتعلقة بالخصوصية، وكلمات المرور، وحذف البيانات بطرق غير آمنة». كما تطرقت الورشة لموضوع كيفية الإبلاغ في حال فقدان الأجهزة الذكية، حيث يجب الاتصال بالجهات المعنية في الدولة، ومثال على ذلك «أمان» في أبوظبي، و«الأمين» في دبي.

وأكد الحمادي: «أن سعي هيئة الطرق والمواصلات إلى هذه النوعية من الورش، ينطلق من النضج المعلوماتي المتوفر في الهيئة وتجربتها الرائدة في حماية المعلومات والبيانات وفق المعايير العالمية المعتمدة».