محمد بن زايد يؤكد لناصر بن حمد متانة العهود ودحر العِدى

المصدر: دبي ــ البيان

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رائعة شعرية جديدة بعنوان «أبشر بعزك»، رداً على قصيدة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بشّره فيها سموه بمتانة العهود ودحر العِدى.

وشدد سموه في القصيدة التي تميزت بجزالة الألفاظ وعمق المعاني، على أن المطلب هو العلاقات الطيبة مع البلدان، مؤكداً في الوقت ذاته القدرة على رد حربة الخائن إلى نحره.

وقال سموه في القصيدة:

النا نبا طيب مع البلدان

وامجاد مطرايه ومذكوره

والحربه اللّي يت من الخوّان

انردها ترعى من نحوره