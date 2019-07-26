دبي تقود فريق عالمات عربيات بميدان الزراعة عبر برنامج «أولى»

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أعلن المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) أنه تم تشكيل فريق مختار من العالمات العربيات الواعدات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأول برنامج من نوعه يعرف باسم برنامج القياديات العربيات في الميدان الزراعي (أولى)، حيث ضم الفريق 22 عالمة من الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس.

وأفاد المركز الدولي للزراعة الملحية بأن برنامج «أولى»، الممول من قبل مؤسسة بيل ومليندا غيتس والبنك الإسلامي للتنمية (IsDB) وبرنامج بحوث القمح للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR) يعد أول برنامج إقليمي للقيادة وتنمية البحوث بقيادة المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا).

ورشة عمل

وقد استهلت الجولة الأولى للبرنامج بتنظيم ورشة عمل لثمانية أيام بتاريخ 30 يونيو الماضي في تونس العاصمة، واشتملت على توجيه إشرافي وجلسات غطت موضوع القيادة الإيجابية، وتعد البرامج المتقدمة الجماعية عنصراً جوهرياً في شراكة «أولى»، حيث تفتح باب الفرصة أمام الزميلات لتطبيق مهاراتهن والأدوات والمعرفة التي سيتم اكتسابها على مدى برنامج العشرة أشهر.

وفي نهاية البرنامج ستُعرض المشاريع المتقدمة وتناقش مع الممولين المحتملين. وقالت الدكتورة مولدي الفلاح المختصة في الممارسات الزراعية والدراسات الوراثية من تونس: «إن «أولى» برنامج مبتكر، وهو غاية في الأهمية، وخلال ورشة العمل وجدت نهجاً شديد الوضوح يوفر المساعدة للزميلات اللواتي سيضطلعن بأدوار قيادية في الميدان الزراعي مستقبلاً. وبهذه الطريقة يعمل «أولى» على معالجة هذه القضايا، لا سيما الفجوة بين الجنسين في المنطقة».

من جهتها، لفتت الدكتور منيرة عزوز من الجزائر، تعمل خبيرة غذائية لدى المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي: «أن زمالة «أولى» هي فرصة هائلة بالنسبة لي لتحسين مهاراتي وتعلم أساليب جديدة تمكنني من تحسين قدراتي للاضطلاع بأدوار قيادية في قطاعي الغذاء والزراعة».