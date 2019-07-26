وفد «زايد الخيرية» يتفقد مشاريع المؤسسة في إثيوبيا

المصدر: أديس أبابا - وام

اطلع حمد سالم بن كردوس العامري مدير عام مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية خلال زيارته إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على حالة المشاريع التي سبق للمؤسسة أن شيدتها هناك.

ومن بين المشاريع مسجد النور وهو من المراكز الثقافية الكبيرة الذي يتكون من ثلاثة طوابق على مساحة كبيرة يتسع لمئات المصلين، ويقع وسط المدينة ويعد من أكبر مساجد أديس أبابا وإثيوبيا عموماً وبلغت تكلفته بتاريخ إنشائه 2444610 دولارات أمريكية.

ووقف ابن كردوس يرافقه وفد من سفارة الدولة وبعض من أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى في إثيوبيا وعدد من أئمة المساجد واستشاري المشروع على تطلعات السادة العلماء والمصلين وطلباتهم بضرورة إقامة ورشة صيانة للمحافظة على المبنى وإعادة تأهيله على أكمل وجه ليكون منارة حضارية باسم الإمارات ونموذجاً لاستقبال المصلين ولإقامة الأنشطة الخيرية والإنسانية.

كما قام بن كردوس والمرافقون بجولة في مسجد السلام الذي سبق للمؤسسة أن شيدته أيضاً بتكلفة مليون دولار أمريكي، واستمع إلى المتطلبات ومدى حاجة المسجد إلى الصيانة.

ووعد مدير عام مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية بالعمل على وضع الخطط مع الاستشاري والجهات التنفيذية لصيانة المسجدين على أكمل وجه . ولفت إلى أن المؤسسة ستتابع دورها في تعزيز التعليم والصحة والعمل الخيري والإنساني، وتقديم الحوافز للبحوث العلمية إلى جانب الاهتمام بمشاريعها الكبيرة مثل المساجد والمدارس والمستشفيات، وحفر الآبار والإغاثة التي نشرتها في 177 دولة حول العالم.