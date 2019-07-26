انطلاق مسابقة الظفرة شوط «النخبة» في «ليوا للرطب»

المصدر: الظفرة - صبري صقر

تستقبل اللجنة العليا المنظمة لمهرجان ليوا للرطب اليوم مشاركات المزارعين في مسابقة الظفرة شوط النخبة. وكانت اللجنة بدأت أمس استلام وتحكيم مسابقة ليوا للنخبة.

وسيتم الإعلان عن النتائج مساء اليوم، فيما سيتم الإعلان عن نتائج مسابقة الظفرة للنخبة مساء غد. وتشهد مسابقتا «ليوا والظفرة» شوط النخبة للرطب، إقبالاً كبيراً من المزارعين لما لهما من أهمية خاصة في ختام فعاليات المهرجان. وكرمت اللجنة المنظمة، مساء أول من أمس، الجهات الراعية والداعمة والشركاء الاستراتيجيين للمهرجان، تقديراً لجهودهم ودورهم الكبير في إنجاح الفعاليات.

عادات وتقاليد

وشهد التكريم اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وعبيد خلفان المزروعي مدير المهرجان مدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنة، وممثلو الجهات الحكومية والخاصة من الداعمين والرعاة للمهرجان.

وقال اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على ترسيخ المهرجانات التراثية والثقافية من أجل المحافظة على العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة التي أرسى قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشيراً إلى أن مهرجان ليوا أحد المهرجانات التي تدعم الموروث الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد نجح بشكل كبير بفضل الجهود المشتركة في أن يحقق أهدافه التي قام من أجلها».ومن جانبه أكد عبيد خلفان المزروعي مدير المهرجان ومدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنة: «أن النجاح الكبير والمستوى المتميز الذي وصل إليه المهرجان ما كان ليتحقق لولا تضافر الجهود لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها المهرجان على مدى الدورات الماضية».

محاضرات للمزارعين

وإلى ذلك أكد مبارك علي المنصوري، المدير التنفيذي للشؤون الزراعية والتطوير في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ومدير مزاينة مهرجان ليوا للرطب: «أن الهيئة تنظم خلال الأيام المتبقية من المهرجان محاضرات للمزارعين بهدف نشر الوعي بالممارسات الجيدة في الزراعة، إضافة إلى الاهتمام بمزارع النحل، مشيراً إلى أنه سيجري تنفيذ الدورات بشكل مكثف».

وأضاف المنصوري: «أن الهيئة تحرص على تنويع أنشطتها الإرشادية والتوعوية عبر منصة المهرجان، حيث سيتم تنظيم محاضرات حول زراعة النخيل بهدف توعية المزارعين من زوار المهرجان بمتطلبات الاهتمام بشجرة النخيل وكيفية العناية بها وتعريفهم بأفضل الممارسات المتبعة في هذا الشأن.

كما سيتم التوعية بجهود الهيئة للسيطرة على آفات النخيل وتطبيق برامج الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات بطرق بيئية آمنة».

أجمل مجسم تراثي

ويستضيف جناح مسابقة «أجمل مجسم تراثي» نحو 26 مشاركة تستعرض محطات تاريخية للبيئة الصحراوية والبحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنوعت المجسمات التراثية لتجمع نماذج من الحياة الصحراوية والبحرية، وكذلك السفن، وحرص عدد من المتسابقين على تقديم صورة مشابهة لقلاع ليوا قديماً تبرز صورة حية من الواقع القديم في صحراء ليوا وواحاتها، وخصصت اللجنة 15 جائزة للفائزين.