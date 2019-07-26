شرطة أبوظبي تتعاون مع «البيت متوحد» لترسيخ التطوع والأمن المجتمعي

المصدر: أبوظبي - البيان

شهد اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، توقيع مذكرة تعاون بين شرطة أبوظبي وجمعية البيت متوحد بهدف دعم المشاركة وترسيخ مفهوم التطوع والأمن المجتمعي.

وقّع على المذكرة اللواء مكتوم الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، وسيف علي القبيسي، رئيس مجلس إدارة جمعية البيت متوحد. وأكد اللواء مكتوم الشريفي حرص شرطة أبوظبي على تقديم أفضل الخدمات الشرطية لدعم جميع الفئات المجتمعية، لافتاً إلى أن الشرطة ستوفر كل إمكاناتها لأجل إنجاح وتفعيل أهداف المذكرة، بما يسهم في خدمة المجتمع وفق أرقى المعايير المجتمعية. ‏‎

وأوضح أنها تأتي في إطار المسؤولية الشرطية والمجتمعية، والتزاماً بتقديم الأعمال والخدمات الشرطية، وفق أفضل المعايير المهنية التي تعد من قيم العمل لشرطة أبوظبي، وتشكل ضماناً لتعزيز أبوظبي بوصفها وجهة تنعم بالأمن والسلامة بتقديم خدمات شرطية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين والزوّار.

مشيراً إلى أن الاتفاقية تعزّز التعاون والشراكة. ‏‎وقال سيف علي القبيسي، رئيس مجلس إدارة جمعية البيت متوحد، إن الاتفاق يأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة التعاون مع الجهات الحكومية المتميزة كافة، وفي مقدمتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي التي تملك الإمكانات التقنية والبشرية الكفيلة لتعزيز مسيرة الأمن والطمأنينة، معرباً عن تقديره لجهود قيادة شرطة أبوظبي في دعم الخدمات المجتمعية.