تبرع بالدم في «طيران شرطة أبوظبي»

المصدر: أبوظبي-البيان

نظمت إدارة طيران شرطة أبوظبي في قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، بالتعاون مع بنك الدم التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، حملة تبرع بالدم في مبنى الإدارة، بمشاركة عدد من الضباط والمنتسبين وذلك ضمن مبادرات عام التسامح 2019.

وأوضح العقيد طيار عبيد محمد سبيت الشميلي، نائب مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي، أن الحملة تأتي ضمن مبادرات شرطة أبوظبي وتزامناً مع عام التسامح مؤكداً أهمية التبرع بالدم كعمل وطني وإنساني ومجتمعي، يحقق أهداف إنسانية نبيلة، ويساهم في نشر ثقافة التبرع بالدم الذي يعتبر شريان الحياة في إنقاذ حياة المرضى، وترسيخ ثقافة التكافل الاجتماعي.