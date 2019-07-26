المري يطلع على نتائج مجلس الموارد البشرية في شرطة دبي

المصدر: دبي- البيان

اطلع اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على نتائج مجلس الموارد البشرية، والإنجازات في مجال السعادة والإيجابية، ومستوى تحقيق الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية الخاصة بالموارد البشرية.

وذلك خلال اجتماع مجلس الموارد البشرية، الذي ترأسه القائد العام بحضور اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، رئيس المجلس.

والعميد الدكتور صالح عبدالله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، نائب رئيس المجلس، والعقيد الدكتور جاسم محمد عبدالله، مدير إدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للموارد البشرية، أمين سر المجلس، وعواطف السويدي الرئيس التنفيذي لمجلس السعادة والإيجابية، وعدد من مديري إدارات الشؤون الإدارية ورؤساء أقسام إدارة الموارد البشرية في الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وقال اللواء عبدالله خليفة المري، إن المسؤولية الملقاة على عاتق مسؤولي الموارد البشرية في كل الإدارات العامة ومراكز الشرطة في غاية الأهمية، كونهم القلب النابض لكل إدارة ومركز، وهم حلقة الوصل بين المديرين والموظفين، وإنه لا تميز لأي مسؤول ومشرف على مورد بشري إلا وكان الجانب الإنساني حاضراً في تعامله مع الموظفين، وذلك جنباً إلى جنب مع التعامل الوظيفي.

وثمن المري، دور المجلس في متابعة الجوانب المتعلقة بالمورد البشري، منوهاً بأن التحديات كثيرة ومتعددة في هذا المجال، وأن العمل بروح الفريق الواحد وتوحيد الجهود هو الطريق لتحقيق الأهداف التي ترمي إليها منظومة شرطة دبي.