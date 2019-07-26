الاتحاد للطيران تطلق رحلات إضافية في موسم الحج

المصدر: أبوظبي - البيان

تعتزم الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تشغيل رحلات إضافية بين أبوظبي والمملكة العربية السعودية، انطلاقاً من حرصها على التيسير على الحجيج خلال الموسم. وستقوم الناقلة بتشغيل 15 رحلة إضافية إلى المدينة المنورة خلال الفترة ما بين 28 يوليو الجاري و25 أغسطس المقبل.

وعلاوة على ذلك، ستقوم الاتحاد بتشغيل 6 رحلات إضافية مخصصة لكل من الهيئة العامّة للشؤون الإسلامية والأوقاف ومؤسسة الشيخ زايد وشرطة أبوظبي. علماً بأنه سيتم تسيير رحلات الذهاب من أبوظبي إلى جدة والمدينة المنورة خلال الفترة ما بين 1 و5 أغسطس المقبل، وأما رحلات العودة فسوف يتم تشغيلها خلال الفترة ما بين 16 و17 أغسطس المقبل.

وبهذه المناسبة، أفاد حسام ويس، رئيس قسم المبيعات في دولة الإمارات العربية المتحدة في الاتحاد للطيران: «تقوم الاتحاد للطيران بتشغيل رحلات للحج منذ عام 2007، وسنظل حريصين على تشغيل رحلات إضافية خلال هذا الموسم المهم بالنسبة للعالم الإسلامي».

وأضاف قائلاً: «نطمح إلى مساعدة ضيوفنا لأداء فريضة الحج بسلاسة وراحة البال. ونتوقع هذا العام أن يسافر على متن رحلات الاتحاد للطيران نحو 25 ألف حاج، الذين يأتي معظمهم من أستراليا وباكستان والمغرب والمملكة المتحدة والهند وإندونيسيا عبر مطار أبوظبي الدولي».

وتابع: «وللتيسير على حجاج بيت الله الحرام، ستقوم الاتحاد للطيران بتخصيص مجموعة من الموظفين في مطار أبوظبي الدولي وتوفير مكاتب مخصصة لإتمام إجراءات السفر، بما يضمن تجربة سلسة سواء على الأرض أو في الأجواء. كما سيحرص طاقم الطائرة على تلبية متطلبات الحجاج على متن الطائرة مثل تسهيل أداء الوضوء وإبلاغهم بقرب الميقات وارتداء ملابس الإحرام. وفي رحلة العودة من المملكة العربية السعودية، ستتيح الاتحاد للطيران للحجاج حمل عبوة سعة 5 لترات من ماء زمزم مجاناً».