إسعافات للحجاج في مطارات دبي

المصدر: دبي - البيان

أكد عيسى الغفاري المدير التنفيذي بالإنابة في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، استعداد المؤسسة لتوفير خدمات متكاملة للحجاج على مدار الساعة، وأعلن عن وجود أطقم وفرق إسعافية مدربة وسيارات إسعاف مجهزة في مطارات دبي لخدمة الحجاج والمعتمرين.

وأشار الغفاري إلى استعداد المؤسسة للتعامل مع الحالات المرضية لكل الحجاج، خاصة كبار المواطنين ومرضى السكر والقلب والكلى والرئة وغيرها من الأمراض المزمنة.

وأضاف أن فريق المسعفين ينتشر في أنحاء المطار ومبانيه، وفق خطة متكاملة، تضمن توفير الخدمة الإسعافية في صالات الوصول والمغادرة والمناطق التي تشهد كثافة في أعداد المسافرين، ما يمكّن من الوصول للمرضى والحالات الطارئة في زمن قياسي.

وقال: «إن جهود فريق عمل المؤسسة من المسعفين والمسعفات أسهمت في إنقاذ حياة المسافرين الذين تعرضوا لأزمات طارئة وتعزيز سمعة مطارات دبي على الساحة الدولية».. لافتاً إلى أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تقدم خدماتها عبر أكثر من 170 موظفاً من مختلف التخصصات و16 نقطة إسعافية تعمل على مدار الساعة موزعة في المناطق الرئيسية في جميع مباني المطار، حيث تم توفير 6 سيارات إسعافية و9 سيارات جولف مجهزة وسيارتين سيجوي ودراجتين كهربائيتين.