إجراءات جديدة للحصول على الخدمات الصحية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، اعتزامها تطبيق إجراءات جديدة على منظومة الحصول على الخدمات الصحية في الإمارة.

ويأتي ذلك تجسيداً لالتزام الدائرة بوضع صحة المريض في المقام الأول، وسعياً منها لإحداث التغيير الإيجابي الذي يضمن ترسيخ السلوكيات الصحيحة لدى سكان الإمارة بشأن منظومة استخدام الخدمات الصحية المتوفرة من أجلهم.

وأشارت الدائرة إلى وجود ظاهرة تزايد عدد الزيارات الطبية غير المبررة والفحوصات المتكررة بشكل لافت بين الخاضعين لبرنامج «ثقة»، الأمر الذي قد يؤدي إلى كثرة الإجراءات الطبية والأدوية الموصوفة لهم، والتي قد تسبب تفاعلاً أو ينتج عنها آثار جانبية أو مشكلات تؤثر في صحتهم.

وبحسب إحصاءات الدائرة، بلغ عدد الاستشارات الطبية الثانية وغير المبررة لطبيب من نفس الاختصاص في أقل من 14 يوماً 359266 زيارة في عام 2018 وأكثر من 101451 زيارة خلال الربع الأول من العام الحالي في حين وصل إجمالي الفحوصات المتكررة في عام 2018 إلى 79569 فحصاً، و21882 فحصاً خلال الربع الأول من العام الحالي. وعملت الدائرة على تطبيق الإجراءات الجديدة بعد دراسة شاملة ومفصلة تضمنت التشاور والعمل مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المنشآت الصحية واضعة سلامة المريض على رأس قائمة أولوياتها.

أولوية

وأكدت الدائرة، أن المريض هو الأولوية الأولى والأخيرة، وبناءً عليه تسعى دائرة الصحة أبوظبي إلى توفير رعاية صحية متكاملة ومتواصلة لجميع أفراد سكان الإمارة، حيث ستسهم الإجراءات بشكل فاعل في ضمان رحلة علاجية أكثر فاعلية لجميع المرضى لتتوافق في الوقت نفسه مع أفضل الممارسات الصحية المعمول بها عالمياً.