«الاتحاد النسائي» يستعرض جهود الإمارات في دعم المرأة

المصدر: القاهرة - وام

شارك الاتحاد النسائي العام في أعمال الاجتماع الذي عقد أول من أمس بالجامعة العربية لمناقشة مقترح إنشاء «الشبكة العربية لوسيطات السلام»، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء، وحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد بالجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية.

واستعرض الدكتور محمد إبراهيم منصور مستشار الاتحاد النسائي العام الذي مثّل الاتحاد في الاجتماع، الجهود البنّاءة التي تبذلها دولة الإمارات لدعم المرأة على المستويات كافة، والتي كان آخرها قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص 50% من المقاعد داخل المجلس الوطني الاتحادي للمرأة الإماراتية، فضلاً عن زيادة نسبة النساء في السلطة التنفيذية، إضافة إلى وجود برامج لدعم المرأة وبناء قدراتها.

دعم تشريعي

وأكد الدكتور منصور أهمية إنشاء «الشبكة العربية لوسيطات السلام»، مطالباً الجامعة العربية والأمم المتحدة في هذا الإطار بإيجاد دعم تشريعي لها وسلطات تُمنح لهذه الشبكة، وذلك للمساعدة في تمكين المرأة العربية وتعزيز حضورها في كل اللقاءات والإسهام في عمليات التفاوض، موضحاً في هذا الإطار أن المرأة العربية غير ممكّنة في كثير من المواقع، فضلاً عن أن هناك دولاً عربية تحدث بها نزاعات داخلية، ما يؤثر على وضعية المرأة.

ودعا إلى ضرورة أن تكون هذه الشبكة فرصة لتبادل الخبرات بين الدول العربية، خاصة أن الكثير من نسائها ليس لديهن قدرة على التفاوض، فالمرأة أهملت في هذا الجانب، فضلاً عن تنظيم دورات إقليمية وعلى مستوى الأوطان لتدريب نسبة كبيرة من النساء في هذه المجالات.

تبادل الخبرات

وناقش الاجتماع الذي استمر يوماً واحداً الوضع الراهن للمشاركة النسائية في عمليات الوساطة والتفاوض، وتبادل الخبرات العربية في الوقاية من النزاعات لمناقشة مهام عمل الشبكة وسبل تفعيلها وانضمامها إلى التحالف العالمي للوسطاء، والبحث في سبل دعم وتسهيل المشاركة الفعّالة للمرأة العربية في عمليات السلام على جميع المستويات. شارك في أعمال الاجتماع ممثلون عن الآليات الوطنية المعنية بالمرأة، وممثلون عن بعض الوزارات والمنظمات الإقليمية والدولية وخبراء يعملون في مجال الوساطة والتفاوض على المستويين الإقليمي والدولي.