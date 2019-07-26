«زايد والبعد السياسي في التسامح» محاضرة في «الإمارات للدراسات»

المصدر: أبوظبي - البيان

نظّم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية محاضرة، أول من أمس، بعنوان «الشيخ زايد والبعد السياسي في التسامح»، ألقاها المستشار الإعلامي والمحاضر د. محمد القدسي، وشهدها نخبة من المفكرين ومجموعة من الصحفيين والكتّاب، وعدد كبير من المهتمين بقضايا دولة الإمارات.

وقال الدكتور القدسي: «إنه من خلال معايشته القريبة جداً على مدى 34 عاماً، للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وجد أن فكره الإنساني في التسامح لا ينفصل عن البعد الوطني في الأمور والأزمات كافة، سواء الداخلية أو العربية أو الدولية، وكان، رحمه الله، يترجم نهج التسامح في فكره بعبارة «إصلاح ذات البين»، إذ تمكّن خلال فترة حكمه منذ أن كان حاكماً للعين وممثلاً للحاكم في المنطقة الشرقية ثم حاكماً لإمارة أبوظبي ورئيساً لدولة الإمارات، من أن يواصل بكل إيمان وجهد وفكر نهجه في التسامح».