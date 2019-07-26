المصدر: رأس الخيمة- البيان

نظمت الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة في شرطة رأس الخيمة ورشة حول الشارة التعريفية لشرطة رأس الخيمة بحضور العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد الدكتور محمد الحميدي مدير عام العمليات المركزية، وعدد كبير من الضباط ومنتسبي القيادة العامة للشرطة.

وأكد العميد الطير، أن هذه الشارة بدأت بقوة من خلال توجيه واعتماد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة لها، مما سيكون له دور فاعل في تحقيق الهدف الاستراتيجي الرامي إلى تعزيز الأمن والأمان في المجتمع.

وأشار إلى أن فكرة الشارة ما كانت لتتحول إلى حقيقة على أرض الواقع لولا جهود فريق العمل القائم عليها الذي بذل جميع منتسبيه الجهد والوقت لتحقيق هذا الإنجاز الذي يضاف إلى سلسلة إنجازات شرطة رأس الخيمة، مضيفاً أن الشارة التعريفية ستسهم في تعرف الجمهور على رجل الشرطة في الحالات والمواقف الطارئة أو التي تتطلب التدخل منه، مما سيرفع من مستويات الطمأنينة بين أفراد المجتمع.

من جهته، لفت العقيد الدكتور ناصر البكر مدير معهد تدريب شرطة رأس الخيمة إلى أن الشارة تحمل العديد من الفوائد في مقدمتها الشعور بالأمن والأمان ومد يد العون للجمهور وقت الحاجة، وتفعيل دور رجل الشرطة وتنمية الحس الأمني لديه والاستغلال الأمثل للعنصر البشري على مدار الساعة.