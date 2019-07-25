معلومات تهمك عن نظام بوابات التعرفة المرورية بأبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت دائرة النقل ومركز النقل المتكامل عن إطلاق نظام "بوابات التعرفة المرورية" في أبوظبي، وذلك تماشياً مع خطة النقل البري الشاملة للإمارة، وسيتم تفعيل أربع بوابات على جسور رئيسية في مدينة أبوظبي بتاريخ 15 أكتوبر 2019، بهدف تخفيف الازدحام المروري ورفع كفاءة قطاع النقل في الإمارة. .. إليك هذه المعلومات المهمة عن نظام البوابات ..

يعتبر نظام "بوابات التعرفة المرورية" نظاماً إلكترونياً للتعرفة المرورية في إمارة أبوظبي.

ــ يساهم نظام "بوابات التعرفة المرورية" في تخفيف الازدحام المروري ورفع كفاءة قطاع النقل في إمارة أبوظبي، وفقاً لآلية دفع إلكترونية متطورة دون الحاجة إلى التوقف لدفع الرسوم المستحقة عن العبور على البوابات.

ـــ يتم تحديد المركبة من خلال رقمها دون الحاجة لتثبيت بطاقة على الزجاج الأمامي للمركبة.

ــ يساهم نظام "بوابات التعرفة المرورية" في تشجيع الجمهور على استخدام وسائل النقل العامة وتقليل الاستخدام الفردي للمركبات والتشجيع على مشاركة السيارات من قبل الأفراد الذين يعملون ضمن مؤسسة واحدة أو على مستوى أفراد العائلة الواحدة.

ــ يساهم نظام "بوابات التعرفة المرورية" في تشجيع الأفراد على تخطيط رحلاتهم مسبقاً واختيار الأوقات الملائمة للتنقل لما في ذلك من أثر إيجابي في استدامة قطاع النقل والحفاظ على البنية التحتية والبيئة.

ــ يتم تطبيق التعرفة المرورية عند العبور على أي من البوابات على جسر الشيخ زايد، وجسر الشيخ خليفة بن زايد، وجسر المقطع، وجسر المصفح.

ــ عند العبور على بوابات التعرفة المرورية ستطبق الرسوم بواقع 4 دراهم لكل مرة يتم عبور البوابات فيها خلال أوقات الذروة من السبت إلى الخميس (في الفترة الصباحية من الساعة 7:00-9:00 والفترة المسائية من 5:00-7:00). أما في خارج أوقات الذروة وأيام الجمعة والعطلات الرسمية، فيتم احتساب رسم 2 درهم لكل مرة يتم عبور البوابات فيها.

ــ سيتم تحصيل رسوم التعرفة المرورية عبر البوابات على مدار الساعة خلال جميع أيام السنة شريطة ألا يتجاوز 16 درهماً لكل مركبة في اليوم الواحد.

هناك أربعة أنواع من مخالفات نظام بوابات التعرفة المرورية وهي:

1. المرور عبر مناطق التعرفة المرورية دون تسجيل المركبة في نظام التعرفة المرورية بعد انتهاء المهلة المحددة للتسجيل وقيمتها 100 درهم لليوم الأول، و 200 لليوم الثاني، و 400 لليوم الثالث وما يليه، وبحد أقصى 10,000 درهم إماراتي.

2. المرور عبر مناطق التعرفة المرورية دون وجود رصيدٍ كافٍ في حساب المستخدم للمركبات المسجلة خارج الإمارة وبعد انتهاء المهلة المحددة لتعبئة الرصيد وقيمتها 50 درهما إماراتيا لكل يوم.

3. التلاعب بلوحة ترخيص المركبة بغرض التهرب من دفع رسوم التعرفة وقيمتها 10,000 درهم إماراتي.

4. إلحاق الضرر بأي من أجهزة الدفع الإلكتروني أو بوابات التعرفة المرورية وقيمتها 10,000 درهم إماراتي.

هناك تسعة أنواع من المركبات المستثناة من رسوم التعرفة المرورية وهي كالآتي:

1. مركبات الإسعاف والقوات المسلحة والدفاع المدني التي تحمل أرقامها وشعارها.

2. الحافلات العامة.

3. الدراجات الآلية في إمارة أبوظبي والإمارات المحلية الأخرى.

4. مركبات الأجرة المرخصة في الإمارة.

5. الحافلات المدرسية المصرح لها من الدائرة.

6. جميع حافلات نقل الركاب (المحددة سعتها من سلطة الترخيص بـ 26 راكب وما فوق).

7. المركبات التي تحمل شعار ورقم كل من: القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ووزارة الداخلية، وشرطة الإمارات المحلية الأخرى.

8. المركبات الكهربائية لمدة سنتين من تاريخ بدء تفعيل النظام في إمارة أبوظبي والإمارات المحلية الأخرى.

9. المركبات المقطورة.