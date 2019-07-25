تعاون وتبادل خبرات بين شرطة دبي و«التنمية الاقتصادية»

المصدر: دبي - البيان

وقّع اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وسامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، مذكرة تفاهم لتطوير الأنشطة المشتركة في المجالات الاقتصادية الجنائية بين الجانبين، وذلك في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، وبحضور ضباط وأفراد من كلا الجانبين.

وتنص المذكرة على أن يتعاون الطرفان في الحد من الجرائم الاقتصادية كالغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية وغيرهما، إلى جانب الحد من ظاهرة قيام بعض المنشآت التجارية غير الملتزمة بالنظم والقوانين، والتعاون في مجال الضبطيات المشتركة، وتبادل المعلومات والإحصائيات والخبرات، والاستفادة من البرامج الإلكترونية المتاحة في استقبال الشكاوى والاستعلام عن بيانات الرخص التجارية وغيرها، وعقد الحملات التوعوية المشتركة، وربط البرنامج الخاص بشكاوى الملكية الفكرية لدى دائرة التنمية الاقتصادية مع شرطة دبي.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار توطيد أواصر التعاون والتنسيق بين القيادة العامة لشرطة دبي ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وإيماناً من الطرفين بأهمية ترسيخ علاقة الشراكة فيما بينهما بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لهما في الجوانب الاقتصادية والجنائية. وأكد اللواء عبد الله خليفة المري، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز سبل التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي من أجل مضاعفة الجهود وتحقيق رؤى وتوجهات حكومتنا الرشيدة، والعمل بكل الطاقات لتعزيز الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات التي تنعكس إيجابياً على القطاع الاقتصادي.

دور كبير

وأضاف القائد العام لشرطة دبي أن هذه الشراكة تلعب دوراً كبيراً في دفع عجلة التطوير والتميز في مجالات العمل الأمني والاقتصادي على حد سواء، وتدعم الجهود التي تقوم بها القيادة العامة لشرطة دبي في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية لينعم أفراد المجتمع بالأمن والأمان والطمأنينة والسعادة، وهذه هي الغاية التي نضعها دائماً نصب أعيننا، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به دائرة التنمية الاقتصادية في وضع الخطط والسياسات الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتوفير الخدمات لكافة رجال الأعمال والشركات المحلية والدولية.

رؤية حكيمة

من جانبه، قال سامي القمزي: «إن هذه المذكرة تجسد رؤية القيادة الحكيمة والتوجهات الاستراتيجية لتطوير الأنشطة المشتركة بين القيادة العامة لشرطة دبي واقتصادية دبي، وذلك للحفاظ على مجتمع أعمال آمن ومستقر من خلال التنسيق في المجالات الاقتصادية الجنائية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الشراكة بين الطرفين لتحقيق الأهداف المنبثقة عن هذه المذكرة، والمتمثلة في الحد من الجرائم الاقتصادية كالغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية، وفي مجال الضبطيات المشتركة، وتبادل المعلومات والخبرات».

جولة

عقب ذلك اصطحب اللواء المري، سامي القمزي والوفد المرافق له في جولة في مقر القيادة العامة، واطلعوا خلالها على الخدمات المهمة التي تقدمها إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، حيث استمع الوفد إلى شرح حول تجهيزات الإدارة والإضافات الحديثة فيها كالخريطة ثلاثية الأبعاد، والتي تغطي جميع مناطق الإمارة، ونظام إدارة ومراقبة الدوريات وتوزيعها على أرض الواقع.

اعتماد

اعتمد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية شرطة دبي، نتائج امتحانات الطلبة في برامج كلية القانون وعلوم الشرطة للعام الدراسي 2018/‏‏ 2019.

نسبة النجاح وأشار العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي ، إلى أن الأكاديمية قامت بتهيئة الأجواء الملائمة للطلبة لضمان سير الامتحانات بالطريقة المثلى، موضحاً أن نسبة النجاح في برنامج الليسانس في القانون وعلوم الشرطة بلغت في السنة الأولى مرشحين 78.4% وفي السنة الثانية بلغت 85.2%، وفي السنة الثالثة 90%، أما نسبة النجاح في السنة الثالثة مرشحات بلغت 100%، وفي السنة الرابعة مرشحين بلغت نسبة نجاحهم 99.1%، وعلى صعيد نتائج الطلاب المقيدين في برنامج البكالوريوس في العلوم الأمنية والجنائية، بلغت نسبة نجاح طلاب السنة الأولى مرشحين 92.6%، وبلغت النسبة لطالبات السنة الأولى مرشحات 100%، بينما بلغت نسبة نجاح طلبة السنة الثانية مرشحين 84.6%، والطالبات المرشحات بالسنة الثانية بلغت 94.5%، فيما حصل طلاب برنامج الدبلوم في العلوم الشرطية بالنسبة للطلبة الجامعيين بالدفعة 23 على نسبة نجاح بلغت 87.5%.