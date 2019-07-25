تفقد سير المقابلات لمرشحي أكاديمية شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

تفقد اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الأكاديمية والتدريب، بحضور اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الإدارة، والعميد الدكتور صالح عبدالله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، سير العمل في لجنة المقابلات الشخصية للطلبة المرشحين للالتحاق بأكاديمية شرطة دبي ضمن الدفعة 31 لمرشحي الضباط، ودورة مرشحي الضباط للدورة الرابعة من العنصر النسائي، وذلك في نادي ضباط الشرطة بالقرهود.

والتقى اللواء ابن فهد الطلبة المتقدمين للالتحاق بأكاديمية شرطة دبي، للحديث معهم حول بعض المواضيع منها، دور شرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان والاستقرار في المجتمع، ورغبتهم وطموحاتهم المستقبلية وبناء الشخصية لدى الفرد بعد تخرجه في الثانوية العامة، وكيف يمكن له أن يكون المرء ناجحاً ونافعاً في مجتمعه وأسرته عبر التعلم واكتساب المعارف والمهارات، كما حرص اللواء على الرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم.

وترأس اللواء السلال سعيد بن هويدي الفلاسي مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الإدارة، لجنة المقابلات، مشرفاً على مستوى الإنجاز وسير الإجراءات مع الطلبة المتقدمين.

وأكد اللواء السلال أن معايير الاختيار والاختبارات التي يخضع لها المتقدم، تم اختيارها وتحديدها لتتناسب مع المستوى العالمي لمكانة شرطة دبي كونها مؤسسة شرطية رائدة في العمل الأمني، وأن الاختيار يبنى على أسس مدروسة تسهم في النهاية بتخريج دفعات بكفاءة عالية، تخدم الأهداف والغايات والتطلعات المستقبلية لشرطة دبي.