الإمارات صدارة عربية وتقدم عالمي في الابتكار

المصدر: أبوظبي ـ البيان

حافظت الإمارات على صدارتها عربياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019، وتقدمت مرتبتين في تصنيفها العام على المؤشر، مواصلة أداءها الجيد على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث ارتقت 11 مرتبة من المركز 47 في 2015 لتصل إلى المرتبة 36 في 2019.

وحققت الإمارات ريادة عالمية ضمن الدول العشر الأوائل في عدد المؤشرات الفرعية لمحاور المؤشر، حيث حلت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشري تكلفة إنهاء خدمات العمالة، ونسبة الملتحقين بالتعليم العالي من الخارج، فيما جاءت في المرتبة الخامسة عالمياً في نسبة البحث والتطوير المموّل من مؤسسات الأعمال، وفي المرتبة الثامنة عالمياً في مؤشري معدل إنتاج الطاقة الكهربائية للفرد، ومواهب البحث في مؤسسات الأعمال.

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