هزاع بن زايد: محمد بن زايد قامة قيادية عربية وعالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

بارك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، منحه شهادة بروفيسور فخرية من جامعة تسينغهوا الصينية.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «مبارك للشيخ محمد بن زايد منحه شهادة بروفيسور فخرية من جامعة تسينغهوا الصينية، تقدير رفيع وتكريم يليق بقامة قيادية عربية عالمية داعمة للعلم والتكنولوجيا والتطور سبيلاً للتلاقي بين البشر ولحياة أفضل عنوانها التفاؤل والإيجابية والنماء».