«مبادلة» توقّع مع شركات إندونيسية مذكرة تفاهم في البتروكيماويات

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، أمس، مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون في مجال البتروكيماويات في إندونيسيا، مع كل من شركة «أو إم في»، والشركتين، «بي تي شاندرا آسري للبتروكيماويات»، و«بي تي شاندرا آسري بيركاسا» الرائدتين في قطاع البتروكيماويات في إندونيسيا.

وقع الاتفاقية مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات في شركة مبادلة للاستثمار، والدكتور راينر سيلي، الرئيس التنفيذي لشركة «أو إم في»، وإروين سيبوترا، رئيس مجلس الإدارة في كلٍ من «بي تي شاندرا آسري للبتروكيماويات»، و«بي تي شاندرا آسري بيركاسا».

وتؤكد مذكرة التفاهم عزم «مبادلة» على استكشاف الفرص المتاحة للتعاون في مجال البتروكيماويات في إندونيسيا، حيث ستعمل الشركات الموقعة على الاتفاقية على تشكيل مجموعات عمل لتحديد جدول إطار مشترك لتقييم الفرص.

فرص نمو

واستعرض مصبح الكعبي إرث «مبادلة» الطويل في منطقة جنوب شرق آسيا، مشيراً إلى فرص النمو المتاحة في السوق الإندونيسي.

وقال: «تعمل «مبادلة» في إندونيسيا لأكثر من 10 أعوام عبر شركاتها الاستثمارية، التي تغطي أنشطتها مختلف مراحل سلسلة القيمة، حيث نعتبر هذه الدولة الآسيوية سوقاً استراتيجية، ونتطلع لأن يثمر توقيع هذه المذكرة عن فرص محتملة للنمو بالنسبة لمبادلة وشركاتها التابعة وشركائها الرئيسيين».