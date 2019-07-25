«موانئ دبي العالمية» تطلق شراكة بـ 1.2 مليار دولار في إندونيسيا

المصدر: دبي - البيان

وقّعت «موانئ دبي العالمية»، المحفّز الرائد للتجارة العالمية، والمجموعة الإندونيسية الكبرى «ماسبيون جروب»، أمس، اتفاقيتين أوليتين لإنشاء ميناء حاويات ومنطقة لوجستية صناعية في جاوة الشرقية بتكلفة تبلغ 1.2 مليار دولار.

وحضر مراسم الاتفاق كل من بودي كاريا سومادي، وزير النقل الإندونيسي؛ وريني سورنو، وزيرة المؤسسات المملوكة للدولة. ويعد المشروع المشترك الأول من نوعه في قطاع النقل الإندونيسي لشراكة مع القطاع الخاص تضم شريكاً استثماراً أجنبياً مباشراً، وشركة إندونيسية من القطاع الخاص «ماسبيون» في سياق التعاون بمجال الخدمات البحرية مع الشركة المشغلة للخدمات البحرية والمملوكة من قبل الحكومة «بيليندو 3».

بوابة تجارية

ويهدف اتفاقاً مذكرات الشروط الموقعين إلى إنشاء محطة حاويات ومنطقة لوجستية صناعية متطورة ومتكاملة من المتوقع أن تؤدي دوراً حيوياً كونها بوابة تجارية في جاوة الشرقية.

وتنص الاتفاقيات على التعاون في تشييد ميناء الحاويات «ماسبيون انترناشيونال كونتينر بورت» في جريسيك بمقاطعة جاوة الشرقية باستثمار قيمته 1.2 مليار دولار وستبلغ قدرة الميناء 3 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدماً وسيستخدم الطاقة الكهربائية في عملياته بهدف التقليل من انبعاثات الكربون.

ويمكن للمنطقة اللوجستية الصناعية المتكاملة التي تمتد على مساحة 360 هكتاراً أن توفر بيئة تجارية عالمية المستوى لإندونيسيا والشركات الدولية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل.

ومن المتوقع أن يبدأ العمل على المشروع في وقت لاحق من العام الجاري، فيما يُخطط لتدشين العمليات التجارية خلال النصف الأول من عام 2022، حيث تتمثل رؤية المشروع بدعم البنية التحتية في جاوة الشرقية، ضمن إطار برنامج تسريع النمو الاقتصادي، الذي أطلقه الرئيس جوكو ويدودو.

إضافة قيّمة

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بهذه المناسبة: «ستشكل هذه الشراكة إضافة قيّمة إلى محفظتنا العالمية وخطوة جديدة على طريق توسعنا المستمر، كما ستعزز التزامنا الراسخ بجمهورية إندونيسيا التي تعدّ من أهم اقتصادات العالم».

وأضاف: «إن نموذج أعمالنا ورؤيتنا يتماشيان مع التزام الرئيس الإندونيسي في مواصلة التركيز على البنى التحتية وضمان أن تكون مترابطة فما بينها. ونحن على ثقة بأن المشروع سيسهم في تعزيز العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات والحكومة الإندونيسية وشركة «بيليندو 3»، ودفع حضور موانئ دبي العالمية في إندونيسيا إلى مستويات جديدة».

وأنهت «موانئ دبي العالمية» اتفاق الامتياز مع «بيليندو 3» في محطة حاويات سورابايا في أبريل 2019.

شراكة استراتيجية

وتؤكد الاتفاقات الجديدة الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد في التنمية الاقتصادية للبلاد، والتي شهدت تقدماً ملموساً خلال الأعوام القليلة الماضية. وتجدر الإشارة إلى أن إندونيسيا هي صاحبة أعلى معدل نمو لقطاع تجارة التجزئة الإلكترونية بمنطقة جنوب شرق آسيا.

وقال عليم ماركوس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «ماسبيون: «يشكل هذا التعاون تطوراً حيوياً وهاماً بالنسبة لمجموعتينا، وخطوة جديدة على طريق توسع مجموعة ماسبيون».