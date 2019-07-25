«أدنوك» توقّع اتفاقاً للنفط والغاز مع «برتامينا»

المصدر: بوجور - وام

وقّعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أمس، اتفاقاً مع شركة الطاقة الإندونيسية بي.تي برتامينا المملوكة للدولة للتعاون في مجال النفط والغاز في كلا البلدين، وعلى الصعيد العالمي.

وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، رئيس المجلس الوطني للإعلام، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها»، أن توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الاستراتيجي الشامل بين «أدنوك» و«بي تي برتامينا (بيرسيرو)» يأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز وترسيخ علاقات التعاون والشراكات الاستراتيجية والاستثمارات في أنحاء العالم.

وقال إن الاتفاقية الإطارية تعكس علاقات الصداقة الوثيقة القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، التي تمتلك قاعدة صناعية واسعة وتمثل إحدى أسواق الطاقة التي تشهد نمواً متسارعاً، وذلك من خلال توفير المزيد من فرص التعاون المهمة بين «أدنوك» و«برتامينا» وتطوير المشاريع التي تحقق أهدافنا الاستراتيجية المشتركة.

وأضاف معاليه: «يؤكد هذا التعاون مع «برتامينا» سعي أدنوك لتعزيز القيمة في كل مجالات وجوانب محفظة أعمالنا، كما أنه يدعم أهدافنا الطموحة لتوسيع نطاق استثماراتنا الدولية لترسيخ مكانة أدنوك كشركة عالمية للطاقة».

تقييم الفرص

وقّع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر والسيدة نيك ويدياواتي، المديرة الإدارية والرئيسة التنفيذية لشركة «برتامينا».

ووفقاً للاتفاقية الإطارية للتعاون الاستراتيجي، سيقوم الطرفان بتقييم فرص التعاون في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وتوزيع وبيع المشتقات البترولية، والتكرير والبتروكيماويات.

ويغطي نطاق المشاريع قيد الدراسة المشاركة في أعمال الاستكشاف والتطوير والإنتاج في قطاع النفط والغاز في دولة الإمارات، بالإضافة إلى أعمال التكرير والبتروكيماويات والغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال ووقود الطائرات وفرص بيع الوقود بالتجزئة في إندونيسيا، كما اتفق الطرفان على استكشاف مختلف أشكال التعاون الاستراتيجي في الفرص المتاحة في مجالات النقل والتجارة والتخزين في كل من دولة الإمارات وإندونيسيا والعالم.

وتعد «برتامينا» شركة طاقة مملوكة للدولة في إندونيسيا، وتدير أعمالاً متكاملة تشمل كل مجالات ومراحل قطاع الطاقة في إندونيسيا، كما تعمل على توسعة وتعزيز حضورها في الخارج.

وتنتج الشركة وتوزع منتجات الطاقة مثل الوقود ومواد التشحيم والغاز البترولي المسال والغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات. وتمتلك «برتامينا»، حالياً ست مصافي لتكرير النفط في إندونيسيا بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 1.1 مليون برميل يومياً، كما تقوم في الوقت ذاته بتطوير مشاريع لإنتاج الطاقة المتجددة من عدد من الموارد المحتملة في إندونيسيا.

تأمين الإمدادات

وقالت نيك ويدياواتي: «تخطط «برتامينا» لزيادة طاقتها التكريرية من خلال إضافة مليون برميل إلى سعتها اليومية من خلال تنفيذ مشاريع الخطة الرئيسية لتطوير المصافي والمصافي محلياً.. مؤكدة ثقتها بأن الشراكة مع «أدنوك» تمثل إنجازاً مهماً لشركة «برتامينا» لتأمين إمدادات الطاقة من الخارج.. مشيرة إلى أن اهتمام «أدنوك» بالمشاركة في قطاع النفط والغاز في إندونيسيا يعد أمراً مهماً لدعم «برتامينا» في ضمان توفير الطاقة للشعب الإندونيسي.