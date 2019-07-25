مناقشة تأمين انتخابات «الوطني» برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكدت شرطة رأس الخيمة، جاهزيتها لتأمين انتخابات المجلس الوطني، وجميع المراكز الانتخابية بالإمارة وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة من موارد بشرية ومعدات وأجهزة، وغيرها، لضمان سير العملية الانتخابية على أكمل وجه وبكل سهولة ويسر، والعمل على تسهيل الإجراءات وتوفير أقصى درجات الراحة للمرشحين والناخبين للخروج بأفضل صورة تليق بالتجربة الإماراتية الانتخابية، ووضع قواعد راسخة لإدارة هذا الحدث المهم في المستقبل.

جاء ذلك خلال ترؤس العميد عبدالله خميس الحديدي قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة رئيس اللجنة الانتخابية برأس الخيمة، الاجتماع التنسيقي الأول للجنة الانتخابات بإمارة رأس الخيمة، المنبثقة عن للجنة الوطنية للانتخابات، والمكلفة بتأمين انتخابات المجلس الوطني والمقار الانتخابية برأس الخيمة، وذلك بحضور المديرين العامين ومديري الإدارات، وعدد من الضباط وأعضاء اللجنة الأمنية للانتخابات، وذلك بمبنى القيادة العامة للشرطة.

تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومهام واختصاص اللجنة وخطة سير عملها.