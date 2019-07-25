«كهرباء دبي» تبحث تعزيز العلاقات مع الصين

المصدر: الصين الشعبية- البيان

توجه سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى جمهورية الصين الشعبية، في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات المشتركة وتبادل أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجال الطاقة النظيفة.

ويرافق سعيد محمد الطاير في زيارته كل من الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس- قطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، والمهندس جمال شاهين الحمادي، نائب رئيس الطاقة النظيفة والمتنوعة، والدكتور سيف المهيري، نائب الرئيس البحوث والتطوير، وعدد من مسؤولي الهيئة.

واطّلع الطاير خلال الزيارة على آخر التطورات والتقنيات العالمية في إنشاء محطات طاقة شمسية كهروضوئية عائمة في المياه، حيث تعمل الهيئة على إطلاق مبادرات وحلول مبتكرة التزاماً برؤيتها لتوفير عالم مبتكر ومستدام للأجيال القادمة.

تنمية

وتعمل هيئة كهرباء ومياه دبي وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وذلك في إطار الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية، بما في ذلك رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071، وخطة دبي 2021، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، لتنويع مصادر الطاقة في الإمارة وجعل دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر وتوفير 75 % من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، لتكون دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050.

كما التقى في مقر شركة صن جرو، كاو رينكسيان، رئيس مجلس إدارة الشركة، وهوانج شوفي، نائب الرئيس- محطات الطاقة الشمسية العائمة في الشركة وكبار الموظفين. وكانت هيئة كهرباء ومياه دبي قد أعلنت عن طرح مناقصة الخدمات الاستشارية لدراسة وتطوير وإنشاء محطات طاقة شمسية عائمة في مياه الخليج العربي.

اطلاع

زار سعيد الطاير والوفد المرافق، محطة الطاقة الكهروضوئية بقدرة 150 ميجاوات التابعة لشركة صن جرو، في مدينة خفي في مقاطعة آنهوي بشرق الصين، والتي تعد أكبر محطة للطاقة الشمسية العائمة في العالم. وتعد صن جرو واحدة من الشركات الرائدة في العالم في تطوير أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة.