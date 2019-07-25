محمد الشرقي يودّع مهندساً أمضى 25 عاماً في بلدية الفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

ودّع سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، المهندس الهندي فيجاي سينك بعد أن أمضى أكثر من 25 عاماً بالعمل كمهندس للمساحة في بلدية الفجيرة. جاء ذلك خلال استقبال سموه للمهندس، في مكتبه بالديوان الأميري.

وتبادل سمو ولي عهد الفجيرة الأحاديث الودية مع المهندس سينك، معرباً عن شكره وتقديره له على السنوات التي عمل خلالها بجد وإخلاص في بلدية الفجيرة منذ العام 1994 وصولاً إلى توليه رئاسة قسم المساحة ونظم المعلومات الجغرافية، عرف خلالها بسيرته الطيبة واجتهاده في المهام الموكلة إليه.

اعتزاز

وتمنى سمو ولي العهد للمهندس سينك التوفيق والنجاح في مسيرة حياته والعودة سالماً إلى عائلته في الهند، مؤكداً اعتزاز دولة الإمارات بكل المقيمين فيها، ممن ساهموا في مسيرة التنمية والبناء في الدولة.

وأعرب المهندس فيجاي سينك عن تقديره وشكره لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وعن امتنانه وسعادته بلقاء سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، مؤكداً أنه يفخر بكل سنوات عمره التي قضاها في ربوع الفجيرة المعروفة بطيبة أهلها وعلاقاتهم التي تقوم على التسامح واحترام الآخر وثقافاته.

حضر الوداع سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد، وعبدالله الحنطوبي نائب مدير عام بلدية الفجيرة.