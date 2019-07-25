توعية صحية للعمال في «إكسبو 2020»

المصدر: دبي - البيان

بدأت هيئة الصحة بدبي، ممثلة في إدارة حماية الصحة العامة، بتنفيذ حملة توعية للفئات العمالية العاملة في موقع إكسبو 2020، بهدف تعزيز الصحة العامة ورفع مستوى الوعي والتثقيف الصحي لدى هذه الفئات حول مختلف المشكلات الصحية.

وأوضحت الدكتورة بدرية الحرمي، مدير إدارة حماية الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي، أن الحملة التي ستستمر حتى شهر سبتمبر المقبل تحت شعار: «تعزيز الصحة 2019»، تهدف إلى رفع وتعزيز الوعي الصحي حول أنماط الحياة الصحية والصحة والسلامة المهنية بشكل عام، إضافة إلى الكشف المبكر عن بعض الأمراض وعوامل الخطورة وكيفية الوقاية منها للحفاظ على صحتهم وسلامتهم أثناء تأديتهم مهامهم المختلفة.

وأشارت الدكتورة الحرمي إلى الجهود التي قامت بها هيئة الصحة بدبي بالتنسيق مع مكتب إكسبو 2020 لإنجاح هذه الحملة وفق خطة زمنية متكاملة تستمر حتى شهر سبتمبر المقبل، تركز على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالكشف المبكر وتتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات، كفحص السكر والضغط، والكشف عن التهاب الكبد الوبائي سي، وفحص التدخين (فحص نسبة أول أكسيد الكربون) والتوعية من مخاطر التدخين، إضافة إلى فحص الأسنان والعيون وفحص نظافة اليدين ورفع الوعي بكيفية الحفاظ عليها.

وقالت الدكتورة الحرمي إن المحور الثاني يركز على التغذية الصحية، حيث يتضمن العديد من محاضرات التوعية عن الغذاء الصحي وأهمية شرب الماء والسوائل خلال ساعات العمل، إضافة إلى تقديم النصائح والاستشارات المتعلقة بالتغذية ونمط الحياة الصحي بشكل عام، بينما يركز المحور الثالث على الصحة والسلامة المهنية، حيث يتضمن عدداً من محاضرات التوعية بلغات مختلفة، مثل العربية والإنجليزية والأوردو، والتي تسلط الضوء على أهم المخاطر المهنية التي يواجها العامل.