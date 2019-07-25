%98.6 إسعاد المتعاملين في «خدمات المرور والترخيص» بعجمان

المصدر: عجمان - البيان

كشف اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، أن نسبة إسعاد المتعاملين في مركز خدمات المرور والترخيص بعجمان بلغت 98.6%، حسب قياس أجهزة رصد إسعاد المتعاملين في المركز، وذلك ضمن إطار سعي شرطة عجمان لتحقيق هدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة.

واطلع خلال جولة في مركز خدمات المرور والترخيص على مجريات سير العمل، وأشاد بتطبيق المعايير التي تعزز سعادة ورضا الجمهور عن الخدمات المقدمة في المركز، وجهود العاملين في المركز لتحقيق أعلى مستويات السرعة والسلاسة في تقديم الخدمات، كما زار مراكز الشرطة الشاملة في إمارة عجمان للاطلاع على الإجراءات والخدمات وسير العمل فيما يختص برفع درجة إسعاد المتعاملين بمختلف فئاتهم.

وذكر قائد عام شرطة عجمان، أن شرطة عجمان تولي اهتماماً كبيراً بدعم مركز خدمات المرور والترخيص في مختلف المجالات، حيث تسعى دائماً إلى تعزيز خبرات الكادر الوظيفي، وتسخير كل السبل والإمكانيات التقنية والبرمجية والأنظمة الحديثة التي تُسعد المتعاملين، مشيراً إلى عزم شرطة عجمان لتوفير 10 أجهزة سهلة جديدة تضاف إلى الخمسة السابقة، وسيتم توزيعها في مراكز الشرطة ومراكز التسوق والشركاء الاستراتيجيين، مما يعزز تقديم خدمات الترخيص وتجديد ملكية المركبة ودفع المخالفات المرورية.