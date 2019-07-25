أمل القبيسي تبحث مع السفير الروسي تعزيز علاقات التعاون

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبلت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، أول من أمس في مقر المجلس بأبوظبي، سيرغي كوز نيتسوف سفير روسيا الاتحادية لدى الدولة، حيث جرى بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مع الإشادة بما وصلت له علاقات الصداقة والتعاون من تطور ونمو، لا سيما في المجالات البرلمانية.

حضر اللقاء أحمد شبيب الظاهري أمين عام المجلس الوطني الاتحادي، وأمل الهدابي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وأكدت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على تعزيز علاقات الصداقة والشراكات القائمة مع روسيا الاتحادية، واستثمار فرص التعاون المتعددة بين الجانبين في مختلف المجالات البرلمانية والثقافية والسياحية والاستثمارية، وفي مجالات التعليم والفضاء والطاقة المتجددة، وسبل دعمها وتطويرها إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وقالت: شهدت العلاقات البرلمانية الإماراتية الروسية منذ عام 2016 تطوراً ملحوظاً وتنسيقاً مكثفاً حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعد الآن في أفضل مستوياتها، وذلك من خلال الزيارات المتبادلة بين مسؤولي المؤسسات البرلمانية، فضلاً عن ترجمة بنود مذكرة التفاهم والتعاون المبرمة بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية والمناقشات مع مجلس الدوما، بهدف توحيد المواقف تجاه القضايا الوطنية والدولية، وتفعيل دور البرلمانات في دعم توجهات قيادتي البلدين وتطلعات الشعبين الصديقين.