إطلاق مركز معتمد دولياً للدورات التخصصية الجيومكانية في دبي

المصدر: دبي- البيان

أطلقت بلدية دبي مركز تدريب معتمد دوليا للدورات التخصصية الجيومكانية من قبل الشركة العالمية إزري (ESRI)، وهي الشركة المطورة لأنظمة نظم المعلومات الجغرافية، وذلك بعد خضوعه للتقييم بحسب المعايير العالمية والخاصة بالشركة، ليصبح المركز المعتمد الوحيد في إمارة دبي لتقديم الدورات التخصصية المعتمدة في مجال نظم المعلومات الجغرافية وخدمات الجيومكانية.

وصرح داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، «تهدف البلدية من خلال المركز إلى تمكين المختصين بنظم المعلومات الجغرافية في الإمارة من تعلّم تقنيات أنظمة ESRI، وسيكون لها تأثير إيجابي للارتقاء بمهارات الكوادر ومواكبة التطورات العلمية والمعرفية، بما يدعم تحقيق الرؤية الاستراتيجية، وحث الخريجين على مضاعفة الجهود للارتقاء بالعمل وتحقيق التميز».

وستعقد الدورات التدريبية في المركز من قبل موظفي بلدية دبي المعتمدين والمرخصين من شركة إزري ومدربي الشركة لكل موظفي الدائرة والمعنيين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى الجهات التطويرية، حيث إن الشهادات التي سيتم منحها للمتدربين على أنظمة نظم المعلومات الجغرافية هي شهادات معتمدة ومصدّقة من قبل شركة إزري (ESRI) وبلدية دبي، كما ستشمل خطة التدريب على برامج خاصة للمبتدئين والمتقدمين في مجال نظم المعلومات الجغرافية، بالإضافة إلى برامج لرفع كفاءة المتخصصين في المجال نفسه، هذا وسيتم الحصول على الورش التدريبية أون لاين عن طريق المركز.