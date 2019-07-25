مكتوم بن محمد: تعلّمت من مدرسة محمد بن راشد أن التنمية أساسها الاستثمار في الناس

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، أن سموه تعلّم من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن التنمية أساسها الاستثمار في قدرات الناس.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة عبر «تويتر»: #تعلمت_من_مدرسة_محمد_بن_راشد أن التنمية أساسها الاستثمار في قدرات الناس، من خلال تبنّي أشخاص يتمتعون بقدرات حقيقية، يَتحدوْن أنفسهم لتحقيق ما هو أفضل لنا، وأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار بالإنسان وبقيمته وبأفكاره وإبداعاته.

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