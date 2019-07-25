143 مليون درهم إيرادات صندوق الزكاة خلال 6 أشهر

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

بلغت إيرادات صندوق الزكاة في النصف الأول من العام الجاري نحو 143 مليوناً و273 ألفاً و 242 درهماً، حيث حقق الصندوق 72% إيراداً زكوياً من إجمالي المبالغ المستهدفة البالغة 200 مليون درهم خلال عام التسامح 2019.

وقال عبد الله بن عقيدة المهيري أمين عام صندوق الزكاة: «إن الصندوق يسير بخطوات متتابعة ومتوازنة وعلى أعلى مستوى من التخطيط سعياً نحو الريادة والتميز، وهذا نابع من خططه الاستراتيجية والتشغيلية، وثقة المزكين في صندوق الزكاة الذي انتهج مبدأ الشفافية مع زكواتهم، وذلك تطبيقاً لنظام الحوكمة المعتمدة في الحكومة الاتحادية، حيث يقوم الصندوق بإطلاع متعامليه على تقارير إيرادات الزكاة ومبالغ المصروفات التي يتم صرفها عبر مشاريع الصندوق المتعددة والمنبثقة من مصارف الزكاة الشرعية، وذلك من خلال وسائل الإعلام المتعددة بصورة دورية».

خدمات

وأشار إلى أن الصندوق من خلال الخدمات وقنوات التحصيل وإتاحتها للجمهور، والاستفادة من التطور التقني، استطاع الوصول إلى أكبر شريحة من المزكين، وقدم لهم الخيارات المتنوعة، لأداء وحساب الزكاة، وهو ما توضحه الأرقام والبيانات الإحصائية، من خلال مختلف قنوات تحصيل الزكاة تصدرتها الإيرادات من خلال المزكين مباشرة في البنوك 44 مليوناً و273 ألفاً و865 درهماً، ثم تلتها الإيرادات من خلال المزكين مباشر في الصندوق، والتي بلغت 38 مليوناً و194 ألفاً و826 درهماً، ثم الإيرادات من خلال خدمات الموبايل «MOB»، والتي بلغت 32 مليوناً و870ألفاً و457 درهماً.

حصيلة

وقال المهيري إن حصيلة إيرادات الصندوق ترجع بعد فضل الله تعالى إلى زيادة قنوات التحصيل التي وصلت إلى أكثر من 34 قناة تحصيل، وفّرها صندوق الزكاة، وقد أسهمت بشكل كبير في جلب إيرادات أكثر للصندوق. وأشار المهيري إلى أن المزكي يستطيع أن يدفع زكاته بكل سهولة ويسر، وضمن خطوات واضحة ومختصرة من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق

www.zakatfund.gov.ae باستخدام البطاقات الائتمانية، وأيضاً من خلال بوابات الحكومات الإلكترونية، في البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، وبوابة حكومة أبوظبي الإلكترونية، والبوابة الرسمية لحكومة دبي، كما يتم من خلال الخدمات والقنوات الأخرى التي يوفرها الصندوق، مثل: المحصل الإلكتروني، وجهاز التحصيل عن طريق البطاقة البنكية وبرنامج «زكاة فون»، بالإضافة إلى دفع الزكاة عبر الهاتف المحمول، وخدمة الرسائل النصية القصيرة SMS، وغيرها من الوسائل التي من شأنها تيسير عملية الزكاة، إضافة إلى الخدمة المقدمة لكبار المحسنين باستلام زكواتهم في مقار عملهم.