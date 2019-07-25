أول فوج من الحجاج يغادر مطار دبي الأربعاء المقبل

المصدر: دبي - رامي عايش

أكدت اللجنة العليا للحج في مطارات دبي، اكتمال الاستعدادات والخطط الخاصة بمغادرة حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة، عبر مطارات الإمارة، والكفيلة بتسهيل واختصار إجراءات سفرهم، وتحقيق السعادة والسلامة لهم، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير سفر آمن وميسر لهم، في الذهاب والعودة دون تأخير أو عرقلة، في وقت شددت فيه على أهمية ودور التكامل في العمل والبرامج ما بين أعضائها من الجهات والدوائر الاتحادية والمحلية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة أمس في مبنى المطار رقم 3، برئاسة محمد المرزوقي، وحضور ممثلين عن أعضائها في اللجنة، بما فيها قنصلية المملكة العربية السعودية في دبي، والذين تحدثوا جميعاً عن الخدمات المقدمة للحجاج، والخطط والتعليمات الخاصة بإجراءات مغادرتهم بسهولة ويسر وسعادة.

وأوضح المرزوقي أن الفوج الأول من الحجاج سيغادر إلى الأراضي المقدسة الأربعاء المقبل الموافق 31 يوليو الحالي على متن طيران فلاي دبي من المبنى رقم 2، على أن تتوالى بقية الرحلات من المباني الـ 3 للمطار حتى الـ 8 أغسطس المقبل، مشيراً إلى أن جميع الحجاج سيغادرون وفق المواعيد والرحلات المجدولة لشركات طيران الإمارات والسعودية وفلاي دبي، دون حاجة لإضافة أي رحلات أخرى.

رحلات العودة

وبشأن المواعيد المتعلقة بعودة الحجاج وفق جدول رحلات الطيران للشركات الـ 3 المذكورة، أوضح المرزوقي أن الرحلة الأولى من السعودية إلى دبي ستكون بتاريخ 14 أغسطس للطيران السعودي، و16 من الشهر نفسه لشركتي طيران الإمارات وفلاي دبي.

وأكد المسؤول نفسه ضرورة التزام الحجاج وأصحاب الحملات بالإجراءات والضوابط الكفيلة بجعل إجراءات المغادرة سريعة وميسرة، لا سيما الحضور إلى المطار قبل موعد الإقلاع بـ 4 ساعات، والتأكد من حيازة الوثائق والأوراق المطلوبة للسفر.

وأكدت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في دبي، إنهاء إجراءات تصاريح جميع الحجاج المسجلين من الدولة والبالغ عددهم هذا العام 6228 حاجاً مواطناً، واتخاذها الاحتياطات اللزمة لأدائهم مناسك الفريضة بكل يسر وأمان.

وقال بندر بن سلطان المناحي ممثل «القنصلية»: «ترحب المملكة العربية السعودية بضيوف بيت الله الحرام من الحجاج القادمين من الإمارات العربية المتحدة، ومن دول العالم كافة، وتؤكد حرصها على تسخير الإمكانيات المالية والبشرية والتقنية من أجل إنجاح موسم الحج هذا العام، وتأمين سلامة الحجاج، ومساعدتهم في أداء المناسك دون أية عراقيل أو منغصات».

البعثة الرسمية

ومن جانبه أعرب مروان محمد الشحي المستشار القانوني ومدير إدارة الشؤون القانونية في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في الإمارة رئيس البعثة لحجاج حكومة دبي، عن شكره وتقديره إلى الشركاء الاستراتيجيين للبعثة والدائرة على جهودهم في توفير أفضل الخدمات والتسهيلات للحجاج، لافتاً إلى أن البعثة ستضم هذا العام 80 حاجاً، منهم 67 من مختلف الدوائر والمؤسسات، ممن لم يسبق لهم أداء الفريضة.

وأوضح الشحي أن مغادرة أعضاء البعثة ستكون في الـ 2 من الشهر المقبل، بينما ستكون العودة في الـ 16 من الشهر عينه، مشيراً إلى الدور المنوط بالبعثة لتقديم الخدمات والتوجيهات للحجاج.

وأعلن ممثلو أعضاء اللجنة خلال المؤتمر الصحافي عن جملة من الخدمات التي سيتم تقديمها للحجاج أثناء سفرهم وعودتهم، ومنها توفير فريق عمل على مدار الساعة، وفريق إسعاف بكوادر مؤهلة، إضافة إلى توزيع هدايا ومستلزمات طبية وكتيبات، ومنح الحجاج الأولوية عند كاونترات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لإنهاء إجراءات مغادرتهم بوقت قياسي لا يتعدى 15 ثانية، وكذا توفير عربات وسيارات نقل خاصة بكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وحمل أمتعتهم، وتخصيص بوابات للصعود إلى الطائرة، وأحزمة للحقائب.

وأعلنت وزارة الصحة أنها ستكشف خلال الأيام المقبلة عن مفاجأة للحجاج، مشيرة إلى تخصيص طبيب وممرض لكل 100 حاج في الأراضي المقدسة، إضافة إلى تخصيص فريق طبي متكامل من أطباء وإداريين وممرضين في صالات المطار لتقديم النصائح والإرشادات الطبية.

البعثة التحضيرية تغادر اليوم

تغادر بعثة الحج التحضيرية اليوم إلى الأراضي المقدسة للبدء باستقبال أوائل الحملات الإماراتية والمقرر وصولها نهاية الشهر الجاري، في حين سيبدأ توافد بقية الحجاج جواً على مكة المكرمة عبر مطار جدة الدولي اعتباراً من الخامس من شهر أغسطس المقبل.

وأوضح محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن البعثة التحضيرية تقوم باستقبال حملات الحج في المطارات وتسهيل وصولهم إلى مقرات سكنهم والإشراف على كافة شؤونهم، بالإضافة إلى متابعة تجهيز مقرات البعثة الرسمية في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومخيمات الحجاج في كل من منى وعرفة ومزدلفة إلى أن تلحق بها البعثة الرسمية بكامل طواقمها أول أغسطس. ودعا المدير العام جميع حملات الحج وحجاج الدولة إلى الاستعداد لأداء هذه الفريضة من الناحية الروحية والاجتماعية والوطنية واتباع الإجراءات الطبية والتقيد بالتعليمات الإدارية. أبوظبي - وام