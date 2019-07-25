مراكز «آمر» تحقق السعادة لمتعامليها بنسبة 96 %

المصدر: دبي - البيان

أظهر استطلاع رأي لسعادة المتعاملين أجرته الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بشأن الخدمات التي تقدمها مراكز «آمر» النموذجية المنتشرة في كافة أنحاء إمارة دبي، أن أعلى نسبة حققتها هذه المراكز، وصلت إلى 96%، في حين أن أقل نسبة حصلت عليها بلغت 79 %.

وكانت إقامة دبي قد دشنت «آمر» في عام 2017 ، وهي تعد النموذج المعتمد لمراكز الخدمة في دبي، وتهدف إلى تبسيط المعاملات وزيادة كفاءتها. وذلك بتقديم خدمات بأعلى ميزات الدقة والكفاءة، وفقاً لمعايير التميز المتوافقة مع نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، تحت إشراف كوادر وطنية، وفريق عمل إقامة دبي. وقد

وأكد اللواء محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «يأتي مشروع مراكز آمر، التي تتولاه إقامة دبي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي الأولى عالمياً في تقديم الخدمات الحكومية».

وأضاف المري: «إن إقامة دبي تحرص بشكل دوري على قياس رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة لهم، وذلك تماشياً مع توجهات الحكومة الرشيدة في تحقيق رفاه وسعادة الناس، التي هي على رأس أولويات الحكومة. ووفق رؤية الإدارة بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة، من أفضل الدول أمناً وتقديماً للخدمات، مؤكداً أن التقييم الدوري لمؤشرات ومقاييس الأداء للخدمات، يسهم بشكل كبير في تحسين وتطوير جودة الخدمات المقدمة».

من جانبه، أكد الرائد سالم بن علي مدير إدارة آمر لسعادة المتعاملين في إقامة دبي: «إن استطلاع رأي سعادة المتعاملين، ارتكز على 8 معايير رئيسة، وهي سهولة الوصول للخدمة، سرعة إنجاز الخدمة، سهولة إتمام الخدمة، جودة معلومات الخدمة، خصوصية المتعامل، النزاهة والعدالة ومستوى السعادة العام».

وأوضح مدير إدارة سعادة المتعاملين، أن إقامة دبي تحرص على دراسة ومتابعة أفضل الممارسات في المجالات الخدمية، والتعرف إلى فرص التحسين، بهدف الارتقاء بمستوى سعادة المتعاملين.