الزيودي: عمليات التطوير والابتكار أساس تحقيق منظومة اقتصاد المعرفة

المصدر: العين - وام

افتتح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، أمس، مركز البحث التكنولوجي للتغليف، التابع لمجموعة أغذية والذي جرى تأسيسه بهدف تعزيز جهود المجموعة في مجال بحث وتطوير ممارسات بيئية للتغليف في مدينة العين.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «عمليات البحث والتطوير والابتكار تمثل أساس تحقيق منظومة اقتصاد المعرفة التي تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل توجيهات ودعم قيادتها الرشيدة على تطبيقها بهدف خلق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة».

ويهدف المركز الجديد إلى تطوير تقنيات تغليفٍ أكثر استدامة لإحداث أثر إيجابي في قطاع الأغذية والمشروبات، وترسيخ التزام مجموعة «أغذية» بالاستدامة والابتكار. وثمّن معاليه الجهود التي تبذلها مؤسسات القطاع الخاص الوطنية، ومنها «أغذية»، لإحداث تأثير إيجابي على البيئة باستخدام تقنيات مستدامة في عمليات التغليف، واتباعها أساليب ذكية في الإنتاج، بالإضافة إلى تلبية مختلف المتطلبات الصحية للمستهلكين في دولة الإمارات عبر الاعتماد على منظومة البحث والابتكار.

وعلى هامش افتتاح معاليه للمركز الجديد زار مجموعة من منشآت «أغذية» الأخرى في مدينة العين للاطلاع على الممارسات المستدامة التي تتبعها المجموعة، والتعرف بشكل مباشر على مختلف الابتكارات والتقنيات التي تستخدمها عبر محفظة منتجاتها. كما قام معاليه بزيارة شركة الفوعة، حيث اطلع على مجموعة متنوعة من منتجات التمور ومشتقاتها، وأحدث الممارسات المتبعة في مجال معالجة التمور.

ومن جانبه، قال المهندس ظافر عايض الأحبابي رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: «تضع مجموعة أغذية البيئة دوماً على رأس أولوياتها عبر جميع أعمالها التجارية، فقد تخطت المتطلبات التنظيمية لتصبح مثالاً يحتذى به في قطاع الأغذية والمشروبات».

ومن جهته، أضاف المهندس طارق أحمد الواحدي الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: «استناداً إلى خبرتنا وإمكاناتنا الواسعة في مجالي البحث والتطوير بقطاع الأغذية والمشروبات، أطلق «مركز البحث التكنولوجي للتغليف» لمساعدة الفنيين والمهندسين في مجموعتنا على ابتكار حلول وتقنيات متطورة في التعبئة والتغليف تتسم بمعايير آمنة على المستهلكين والبيئة. وكلنا ثقة بأن المركز الجديد سيحدث نقلة نوعية في قطاع التغليف، وسيرسخ مقاييس جديدة للممارسات المستدامة ضمن مجموعتنا».