المنصوري يتقدم «الشيشي» والمرر بـ«الفرض» في «ليوا للرطب»

المصدر: منطقة الظفرة - صبري صقر

توّجت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب سعيد سالم جابر سعيد المنصوري من محضر «كيه» بالمركز الأول في مزاينة «الشيشي»، فيما حصد المركز الأول في مزاينة «الفرض» محمد سعيد سالم المرر من محضر «الرملة الوسطى»، وسط حضور كبير من أصحاب المزارع المشاركة والزوار والسياح وعشاق المسابقات التراثية.

وشهد التتويج عبيد خلفان المزروعي مدير المهرجان مدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنة، ومبارك علي القصيلي المنصوري مدير المزاينة في المهرجان.

وأسفرت نتائج «الشيشي» عن فوز سيف صياح سالم طماش المنصوري بالمركز الثاني، وبالمركز الثالث علي عبيد سعيد الخميري الزعابي. فيما أسفرت نتائج «الفرض»، عن فوز سالم ملهي خلف عيسى المزروعي بالمركز الثاني، ومطر علي مفتاح محمد الشامسي بالمركز الثالث.

«أنظف مزرعة»

كما كرم مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» الفائزين بمسابقة «مزرعتي نظيفة»، والتي أطلقها المركز خلال مشاركته في مهرجان ليوا للرطب.

وشهد حفل التكريم الذي أقامه المركز بجناحه في قلب المهرجان، مبارك عبيد الظاهري وكيل دائرة التخطيط العمراني والبلديات بأبوظبي، والدكتور سالم خلفان الكعبي مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير».

وخصص المركز 4 جوائز ضمن مسابقة «مزرعتي نظيفة»، لأفضل المزارع والتي تم تقييمها سابقاً من خلال جولات ميدانية نفذها فريق المركز، حيث تم اختيار 14 مزرعة ليتم إجراء القرعة العلنية بينهم قبل توزيع الجوائز مباشرة.

وأكد الدكتور سالم خلفان الكعبي، أن أي تقدم ونجاح في هذه الأرض الطيبة، يأتي من توجيه ودعم وتشجيع قيادتنا الرشيدة على التميز الدائم والتطور المستمر في جميع المجالات. وأشار إلى أن مركز أبوظبي لإدارة النفايات يحرص على تنفيذ آليات العمل وفق ضوابط محكمة وخطط مركزة.

توعية

وقالت فاطمة الهرمودي، ضابط أول توعية عامة بالمركز، إن المركز قام بعمل دراسة للتقارير السابقة للمزارع، ثم تم تشكيل لجنة متخصصة، قامت بجولة ميدانية على المزارع المشاركة، واختارت 14 مزرعة، وتم خلالها اختيار المزارع الأربع الفائزة من بينها.

العازي واليوله

قدمت فرقة أبوظبي للفنون الشعبية التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، باقة متنوعة من فنون فلكلورية، لترسم لوحة فنية تعطي صورة حقيقية وواقعية عن التراث الإماراتي، بما يحمله من كنوز وتراث موسيقي.

وعرضت مجموعة متميزة من الأهازيج والعروض الفنية الشعبية من فن العازي واليوله والتغرودة وغيرها، لترضي ذائقة الجمهور المتعطش للتعرف إلى تاريخ وتراث وتطور وتقدم الإمارات.