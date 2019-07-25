عهود الرومي تتفقد الدورة التطوعية بمدرسة خولة بنت الأزور

المصدر: أبوظبي - وام

قامت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة أمس بزيارة لمدرسة خولة بنت الأزور العسكرية التي تحتضن الدورة التطوعية التأسيسية والمتقدمة لطالبات المدارس التي تنظمها هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وتستمر 4 أسابيع.

واستمعت معاليها من قائد مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية إلى نبذة عن مركز تدريب مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية تضمن شرحاً مفصلاً عن مراحل التدريب والتأهيل لطالبات المدارس، وما تلقينه من تأهيل، وما اكتسبنه من مهارات ميدانية.

وأشادت معاليها بما شهدته من مخرجات للبرنامج التدريبي خلال فترة وجيزة مثمنة جهود القائمين على الدورة، معربة عن الشكر والتقدير لأولياء أمور الطلبة الذين حرصوا على غرس القيم الوطنية في نفوس أبنائهم منذ الصغر.