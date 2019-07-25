تعاون إماراتي مع المؤسسات المالية الصينية لتعزيز الاستثمارات والصادرات

المصدر: دبي - وام

وقَّعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات - شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات - ثلاث مذكرات تفاهم استراتيجية مع كل من مؤسسة ضمان الصادرات الصينية (SINOSURE) والبنك الصناعي التجاري الصيني (ICBC) وبنك الصين تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار والتصدير المتبادل بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.

وجرت مراسم توقيع مذكرات التفاهم خلال المنتدى الاقتصادي الإماراتي الصيني الذي عُقد في بكين أخيراً على هامش زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جمهورية الصين الشعبية.

وبهذه الخطوة، تصبح «الاتحاد لائتمان الصادرات» أول شركة ائتمان للصادرات تقيم شراكة مع أهم ثلاث مؤسسات مالية رئيسة مملوكة من قِبل حكومة الصين في الوقت نفسه، وهي مؤسسة ضمان الصادرات الصينية (SINOSURE)، وهي وكالة ائتمان الصادرات الرسمية في الصين والبنك الصناعي التجاري الصيني (ICBC) الذي يعتبر أكبر شركة عامة في العالم وفقاً لقائمة فوربس جلوبال 2000 وبنك الصين، وهو البنك الأكبر من حيث التعاملات الدولية والأكثر تنوعاً الذي يعد أيضاً من أقدم البنوك الصينية.

توفير فرص

ومن شأن تلك التحالفات أن تعمل على تعزيز مكانة الاتحاد لائتمان الصادرات في السوق العالمية، إضافة إلى توفير الفرص التي ستنشأ في كل من الإمارات والصين فيما يتعلق بالاستثمارات والتجارة.

تعاون واسع

وبموجب مذكرة التفاهم مع مؤسسة ضمان الصادرات الصينية، يوافق البلدان على التعاون في مجالات التأمين والتأمين المشترك والمعلومات التجارية وتبادل الآراء الائتمانية والحلول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والترويج التجاري والاستثمارات الدولية وبرامج الشركات الصغيرة والمتوسطة، في حين تغطي مذكرات التفاهم مع البنك التجاري الصناعي الصيني وبنك الصين التعاون المتبادل في مجالات التأمين على الائتمان التجاري التقليدي والمرابحة على حد سواء وتمويل الصادرات.