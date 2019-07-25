مريم المهيري: العلاقات الإماراتية الصينية استراتيجية

المصدر: أبوظبي - البيان

أشادت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي، بتوقيع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية في حكومة منغوليا الداخلية بشأن مشروعين للأمن الغذائي ومنشأة متكاملة نموذجية للزراعة والثروة الحيوانية.

وقالت معاليها: «تمثل مذكرة التفاهم خطوة رائدة ضمن جهود دولة الإمارات للارتقاء بكافة قطاعات الدولة، تنفيذاً للرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة لمواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز الجاهزية من خلال إنشاء شبكة قوية من التعاون الدولي المثمر، وتحظى الشراكة مع جمهورية الصين الشعبية بأهمية كبيرة في كافة المجالات، نظراً لعمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين».

وأضافت معاليها: «تعد الصين من الدول الرائدة في مجال الأمن الغذائي ومن أكبر دول العالم في الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، خاصة التي تتعلق بالإنتاج الغذائي في إطار رؤية مستقبلية تراعي كافة التحديات التي يأتي على رأسها التغيرات المناخية ومعدلات الزيادة السكانية الهائلة في الصين.

وتمثل المبادرتان بمجال الأمن الغذائي والمنشأة المتكاملة النموذجية، خطوة كبيرة لتبادل الخبرات بين الطرفين حيث بنت الدولة العديد من الخبرات من خلال مؤسسات تحالف الأمن الغذائي في هذا المجال، وكذلك فرصة لطرح رؤية دولة الإمارات في مجال الزراعة والإنتاج الغذائي باستخدام أحدث التقنيات والحلول التكنولوجية، وتقديم نموذج للإدارة المتكاملة لغذاء مستدام وصحي وكافٍ لشعبي البلدين».

وأعربت معالي مريم المهيري عن تطلعها إلى المزيد من التعاون مع الجانب الصيني في المستقبل القريب، وأكدت جاهزية مكتب الأمن الغذائي على التعاون مع وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية في حكومة منغوليا الداخلية لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم والمضيّ قدماً في تطوير القدرات التقنية والتكنولوجية وخلق المزيد من الفرص لتحقيق الأمن الغذائي للبلدين.