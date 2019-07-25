استعراض تجربة الدولة في حماية الحيوانات المُهددة بالانقراض

المصدر: دبي- البيان

استعرضت وزارة التغير المناخي والبيئة تجربة دولة الإمارات في حماية الحيوانات المهددة بالانقراض، والجهود المبذولة للحفاظ عليها، والعمل على إكثارها وإعادة توطينها، ومستوى الالتزام بمبادئ ومعايير اتفاقية «سايتس» المتخصصة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال استقبال الوزارة وفداً من مسؤولي التنوع البيولوجي وإدارة اتفاقية سايتس في جمهورية الصين الشعبية لدولة الإمارات، حيث ضم الوفد الصيني في عضويته مجموعة من مسؤولي هيئة الغابات والأراضي في الصين شملت شي رونغ هونغ نائب مدير الهيئة، جيا جيان شانغ نائب المدير العام للهيئة الوطنية للغابات والأراضي، لإدارة السايتس، وان زي مينغ نائب المدير العام للهيئة الوطنية للغابات والأراضي الصينية مكتب شانغهاي، وتشنغ ليانغ نائب مدير الهيئة لإدارة الأراضي الرطبة.

وشملت أنشطة الزيارة، اجتماعات بين أعضاء الوفد ومسؤولي الوزارة تم خلالها استعراض التجارب الناجحة في مجال حماية الحيوانات المهددة بالانقراض في البلدين، ومناقشة تعزيز مجالات التعاون الحالية في القطاعات التابعة للوزارة، وتوجهات وفرص التعاون المستقبلي.وخلال الزيارة اجتمع مسؤولو التنوع البيولوجي، وإدارة اتفاقية السايتس في الإمارات مع أعضاء الوفد الصيني لمناقشة تعزيز تطبيق الاتفاقية.