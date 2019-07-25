«قيض الخير» يواصل فعالياته

المصدر: الفجيرة - وام

يواصل برنامج قيض الخير الذي تنظمه مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بالتعاون مع الفجيرة لتنمية المناطق والمجالس المجتمعية سلسلة فعالياته في مجلس السيجي المجتمعي بمشاركة الأطفال والطلبة منهم وكذلك الأمهات.

وتركز مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية من خلال هذه الفعاليات على إسعاد المجتمع المحلي في إمارة الفجيرة ومناطقها، عبر وضع خطط وبرامج منوعة لمختلف شرائح المجتمع، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية وحرصها المستمر على التنمية المستدامة. وقال المهندس علي قاسم، مدير عام المؤسسة، إن الفعاليات الصيفية تمنح الأطفال الفرصة للاستفادة ضمن بيئة أسرية مثالية وأجواء مريحة وممتعة، تقدم تجارب متفرّدة وتثري أوقاتهم وتساعدهم على التعلم.