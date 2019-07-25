نهيان بن مبارك يحضر حفل السفارة المصرية بذكرى ثورة 23 يوليو

المصدر: أبوظبي - وام

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، مساء أول من أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه شريف محمد فؤاد البديوي سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، بمناسبة الذكرى الـ 67 لثورة 23 يوليو. كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق باب القصر بأبوظبي الدكتور عبيد الحيري سالم الكتبي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون العسكرية والأمنية، وسعيد عبدالله القمزي مدير إدارة شؤون الزيارات بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي وأبناء الجالية المصرية المقيمة في الدولة.

وقال السفير شريف البديوي في كلمة له بهذه المناسبة: «إن احتفالنا هذا العام بثورة 23 يوليو المجيدة يأتي متزامناً مع طفرات غير مسبوقة في مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث تبنت الدولة المصرية أهدافاً تنموية طموحة في مختلف المجالات والقطاعات بالإضافة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر».

وأشار البديوي إلى أن العلاقات بين مصر والإمارات شهدت على مدى العقود الماضية طفرات ملحوظة تعكس متانة هذه العلاقات القائمة على مبادئ الأخوة، والتي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.